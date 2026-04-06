Altın ve gümüş yatırımcısı beklemede, düşüş devam ediyor

Altın, ons başına 4 bin 600 dolara doğru gerileyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni bir ültimatom vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması halinde enerji santrallerine ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırılar uyarısında bulunmasının ardından önceki seanstaki kayıplarını artırdı.

Trump, İran'a "cehennemi" getireceğini söyledi ve Salı gününe kadar süre verdi. Ayrıca Pazartesi günü saat 13:00'te bir basın toplantısı düzenleme planlarını da belirtti. Tahran, son ültimatomu reddetti ve Orta Doğu genelindeki enerji varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüşte kaldı. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Metal ayrıca, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını karşılamak için zorunlu tasfiyelere yönelmesiyle geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirmekte zorlandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 646 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 600 dolar, en yüksek de 4 bin 671 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 644 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 661 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 596 lira, en yüksek de 6 bin 698 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 660 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 828 lira, çeyrek altın 11 bin 488 lira, yarım altın 22 bin 874 lira, tam altın ise 45 bin 537 liradan alıcı buluyor.