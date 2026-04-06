Altın ve gümüş yatırımcısı beklemede, düşüş devam ediyor
06.04.2026 07:27
Burak Taşçı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini artırmasıyla altın ve gümüş fiyatları gerilemeye başladı.
Altın, ons başına 4 bin 600 dolara doğru gerileyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni bir ültimatom vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması halinde enerji santrallerine ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırılar uyarısında bulunmasının ardından önceki seanstaki kayıplarını artırdı.
Trump, İran'a "cehennemi" getireceğini söyledi ve Salı gününe kadar süre verdi. Ayrıca Pazartesi günü saat 13:00'te bir basın toplantısı düzenleme planlarını da belirtti. Tahran, son ültimatomu reddetti ve Orta Doğu genelindeki enerji varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüşte kaldı. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Metal ayrıca, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını karşılamak için zorunlu tasfiyelere yönelmesiyle geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirmekte zorlandı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 646 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 600 dolar, en yüksek de 4 bin 671 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 644 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 661 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 596 lira, en yüksek de 6 bin 698 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 660 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 828 lira, çeyrek altın 11 bin 488 lira, yarım altın 22 bin 874 lira, tam altın ise 45 bin 537 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ GERİLİMLE DÜŞÜŞTE
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni tehditleri gümüş fiyatları üzerinde olumsuz seyre neden oluyor. Altına benzer hareketler sergileyen gümüş düşüş tarafında altından daha hızlı hareket ediyor.
Gümüş, çatışmanın başlamasından bu yana yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Değerli metal ayrıca, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını karşılamak için zorunlu tasfiyelere yönelmesiyle geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirmekte zorlandı.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 71,94 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,22 dolar, en yüksek de 73,16 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 72,02 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 102,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 102 lira, en yüksek de 104,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 103,1 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
Gram Altın
|6.682,30
|- 0.33%
|08:51
Ons Altın
|4.660,02
|- 0.35%
|08:51
Cumhuriyet Altını
|45.501,33
|+ 0.76%
|15:57
Çeyrek Altın
|10.805,60
|- 0.40%
|08:51
Yarım Altın
|21.611,19
|- 0.40%
|08:51
Tam Altın
|43.155,68
|- 0.40%
|08:51
Reşat Altını
|46.878,10
|+ 0.76%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.924,80
|- 0.36%
|08:51
18 Ayar Altın TL/Gr
|5.029,19
|- 0.36%
|08:51
Ata Altın
|45.261,81
|- 0.36%
|08:51
Has Altın
|6.649,10
|- 0.33%
|08:51