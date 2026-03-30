Altın ve gümüş yatırımcısı ne yapacak? Yüksekten alanlar ekranlara kilitlendi

Altın, ons başına 4 bin 500 doların altına sarktı ve kararsız seyre yöneldi. Orta Doğu çatışmasının net bir çözüm görünmeden beşinci haftasına girmesiyle değerli madende dalgalanma devam ediyor. Bölgedeki çatışmalar, Yemen'deki İran destekli Husi militanlarının çatışmaya katılması ve hafta sonu İsrail'i hedef almasıyla yoğunlaştı.

Militan grup ayrıca Kızıldeniz'den geçen gemilere ve Suudi Arabistan'ın önemli enerji altyapısına saldırılar düzenleme kapasitesine de sahip durumda. Bu arada, ABD ordusunun bölgeye ek birliklerin gelmesinin ardından İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı bildiriliyor.

Altın, petrol fiyat şokunun enflasyon endişelerini artırması ve büyük merkez bankalarından faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle Mart ayındaki zirvesinden yüzde 15'ten fazla düşüşte kaldı. Daha önce altının yükselişini destekleyen merkez bankası alımlarının tersine dönmesi, büyük ekonomilerin İran savaşının ekonomik etkisine karşı likiditeyi artırmasıyla fiyatlar üzerinde daha da baskı oluşturdu.

YATIRIMCILAR BEKLEMEYE GEÇTİ

Ocak ayı boyunca her geçen gün rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüşe yönelen yatırımcılar yüksekten aldıkları altın ve gümüşleri ellerinde tutmaya devam ediyor. Gram altında 8 bin liranın üzerine, gram gümüşte ise 180 liranın üstündeki seviyeler test edilmişti. Kısa sürede altın ve gümüşte yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı yaşandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 479 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 420 dolar, en yüksek de 4 bin 517 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 489 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 421 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 318 lira, en yüksek de 6 bin 457 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 416 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 723 lira, çeyrek altın 12 bin 46 lira, yarım altın 23 bin 89 lira, tam altın 44 bin 840 liradan alıcı buluyor.