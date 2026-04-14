Altın ve gümüşte barış hareketi

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 780 dolara yükselerek, ABD ve İran'ın mevcut iki haftalık ateşkesin sona ermesinden önce daha uzun vadeli bir ateşkes sağlamayı amaçlayan müzakerelere yeniden başlama isteğini dile getirmesiyle önceki seanstaki kayıplardan toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran petrol sevkiyatlarına deniz ablukası başlatmasından sadece birkaç saat sonra Tahran'ın Washington ile temasa geçtiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde kalmaları koşuluyla barış görüşmelerine devam etmeye hazır olduklarını belirtti. Potansiyel uzun vadeli bir anlaşma umuduyla petrol fiyatları geriledi, enflasyon endişelerini azalttı ve merkez bankalarının faiz oranlarını sabit tutacağı veya hatta artıracağı beklentilerini yumuşattı. Bu yükselişe rağmen, altın çatışmanın başlamasından bu yana hala yaklaşık yüzde 10 düşüşte.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 750 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 743 dolar, en yüksek de 4 bin 777 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 775 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 807 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 807 lira, en yüksek de 6 bin 866 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 6 bin 862 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 937 lira, çeyrek altın 11 bin 429 lira, yarım altın 22 bin 961 lira, tam altın 45 bin 783 liradan alıcı buluyor.