Altın ve gümüşte Fed tedirginliği, düşüş var

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 986 dolara gerileyerek bir ayın en düşük seviyesine yakın seyretti. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in para politikası kararı öncesinde dalgalanan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam etti.

Fed'in bugün faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, piyasalar merkez bankasının yükselen enerji fiyatları ve soğuyan işgücü piyasasına ilişkin görüşlerini yakından inceleyecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) dahil olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının da politika ayarlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Bu arada, ABD ve İsrail gece boyunca saldırılarına devam ederken, İran, İsrail'in daha önce hava saldırısında öldüğünü iddia etmesinin ardından Ulusal Güvenlik Şefi Ali Larijani'nin öldürüldüğünü doğruladı. Tahran ayrıca Basra Körfezi genelindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarına devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği büyük ölçüde aksadı. Son dönemdeki zayıflığa rağmen, altın yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 16 artış gösterdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 5 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 986 dolar, en yüksek de 5 bin 15 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 990 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 111 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 87 lira, en yüksek de 7 bin 130 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 93 liradan alıcı buluyor.