Altın ve gümüşte hareketlilik var, gözler ateşkes görüşmelerinde

Altın, ons başına 4 bin 800 dolara doğru yükseliş göstererek istikrar kazandı ve ABD-İran ateşkesinin petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açması ve yeniden enflasyon ve olası faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azaltmasıyla üst üste üçüncü haftalık kazancına doğru ilerlemeye devam etti.

Değerli metal ayrıca, kriz sırasında önde gelen güvenli liman varlığı olarak ortaya çıkan doların zayıflamasından da destek aldı. Yatırımcılar dikkatlerini bu hafta sonu İslamabad'da yapılacak diplomatik görüşmelere çevirdi. Burada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerle görüşmelerde ABD heyetine başkanlık edecek. Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'un daha geniş kapsamlı ateşkes çabalarını ilerletmek için İsrail ve Lübnan'ı içeren daha fazla görüşmeye ev sahipliği yapmayı planlamasına rağmen, Lübnan'daki devam eden operasyonların ABD-İran ateşkes anlaşması kapsamında olmadığını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ı Hürmüz Boğazı'nda transit geçiş ücretleri uygulaması konusunda uyardı ve petrol sevkiyatlarını ele alış biçimini eleştirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 779 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 738 dolar, en yüksek de 4 bin 779 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 768 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 827 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 800 lira, en yüksek de 6 bin 860 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 845 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 928 lira, çeyrek altın 11 bin 588 lira, yarım altın 23 bin 175 lira, tam altın 46 bin 72 liradan alıcı buluyor.