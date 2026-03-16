Altın ve gümüşte kararsız seyir. Petrol etkisi var

Altın, iki hafta üst üste düşüşün ardından haftaya ons başına 5 bin dolar civarında başladı. Bu durum, ABD'nin hafta sonu İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na saldırmasının ardından petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla birlikte küresel arz risklerinin artmasıyla aynı zamana denk geldi.

Saldırı, Tahran'ın İsrail'e ve diğer Arap ülkelerindeki enerji altyapısına misilleme saldırılarına yol açtı. ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı, net bir çözüm görünmeden üçüncü haftasına girerken, finans piyasalarını sarsıyor.

Yüksek enerji fiyatları ve artan enflasyon baskıları, ABD Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini düşürerek, getiri sağlamayan değerli metaller için olumsuz bir etki yaratıyor. Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutması beklenirken, Euro Bölgesi, İngiltere, Japonya, İsviçre, Avustralya, Kanada, Çin, Brezilya ve Rusya'daki merkez bankaları da para politikası konusunda karar verecek.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 13 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 967 dolar, en yüksek de 5 bin 32 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 24 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 124 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 60 lira, en yüksek de 7 bin 151 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 138 liradan alıcı buluyor.