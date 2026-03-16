Altın ve gümüşte kararsız seyir. Petrol etkisi var
16.03.2026 07:31
Burak Taşçı
Altın, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesiyle düşüş trendini sürdürüyor. Gümüş kararsız seyrine devam ediyor.
Altın, iki hafta üst üste düşüşün ardından haftaya ons başına 5 bin dolar civarında başladı. Bu durum, ABD'nin hafta sonu İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na saldırmasının ardından petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla birlikte küresel arz risklerinin artmasıyla aynı zamana denk geldi.
Saldırı, Tahran'ın İsrail'e ve diğer Arap ülkelerindeki enerji altyapısına misilleme saldırılarına yol açtı. ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı, net bir çözüm görünmeden üçüncü haftasına girerken, finans piyasalarını sarsıyor.
Yüksek enerji fiyatları ve artan enflasyon baskıları, ABD Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini düşürerek, getiri sağlamayan değerli metaller için olumsuz bir etki yaratıyor. Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutması beklenirken, Euro Bölgesi, İngiltere, Japonya, İsviçre, Avustralya, Kanada, Çin, Brezilya ve Rusya'daki merkez bankaları da para politikası konusunda karar verecek.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 13 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 967 dolar, en yüksek de 5 bin 32 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 24 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 124 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 60 lira, en yüksek de 7 bin 151 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 138 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞTE BASKI VAR
İran savaşı üçüncü haftasına girerken ve petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken, gümüş ons başına yaklaşık 80 dolara gerileyerek üst üste dördüncü seansında düşüş yaşadı. Altına benzer sebeplerle gümüş fiyatlarında kararsızlık devam ediyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 80,02 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 78,54 dolar, en yüksek de 81,57 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 80,47 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 113,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 111,7 lira, en yüksek de 116,01 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 114,4 liradan alıcı buluyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.123,58 TL
|-0.14 %
|08:12
|Ons Altın
|5.013,72 TL
|-0.12 %
|08:12
|Cumhuriyet Altını
|48.342,83 TL
|-1.63 %
|15:58
|Çeyrek Altın
|11.550,49 TL
|0.04 %
|08:12
|Yarım Altın
|23.100,97 TL
|0.04 %
|08:12
|Tam Altın
|46.130,64 TL
|0.04 %
|08:12
|Reşat Altını
|49.805,57 TL
|-1.63 %
|15:58
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.169,22 TL
|0.27 %
|08:12
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.342,39 TL
|0.27 %
|08:12
|Ata Altın
|48.082,98 TL
|0.27 %
|08:12
|Has Altın
|7.088,19 TL
|-0.14 %
|08:12