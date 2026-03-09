Altın ve gümüşte petrol düşüşü. Yeni kral dolar oldu

Altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azalmasıyla, Ortadoğu'daki tırmanan çatışmadan kaynaklanan güvenli liman talebini dengeleyerek ons ​​başına 5 bin dolara tutunmaya başladı.

İran'la savaşın ikinci haftasına girmesiyle petrol fiyatları, 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkarak küresel enflasyonun yeniden canlanması endişelerini artırdı.

Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin fiilen engellenmesinin ardından aksamalar yoğunlaştı ve Kuveyt, Irak ve BAE dahil olmak üzere birçok Ortadoğu üreticisi ham petrol üretimini kısıtladı. Çatışma, İran'ın hayati önem taşıyan nakliye yolundaki gemileri hedef almasıyla küresel ham petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini durdurdu.

Enerji fiyatlarındaki artış, Federal Rezerv'in politika görünümünü karmaşıklaştırabilir, faiz indirimlerinin ertelenebileceği beklentilerini güçlendirebilir ve özellikle geçen haftaki zayıf istihdam raporunun ardından stagflasyon riskini artırabilir.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 191 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 14 dolar, en yüksek de 5 bin 192 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 90 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 303 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 110 lira, en yüksek de 7 bin 356 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 215 liradan alıcı buluyor.