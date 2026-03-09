Altın ve gümüşte petrol düşüşü. Yeni kral dolar oldu
09.03.2026 07:40
Burak Taşçı
Savaş ortamında güvenli liman olarak bilinen altın değerini kaybetmemek için mücadele ediyor. Petroldeki yükseliş, rezerv para birimi dolara olan talebi artırınca altın ve gümüş güç kaybına uğradı.
Altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azalmasıyla, Ortadoğu'daki tırmanan çatışmadan kaynaklanan güvenli liman talebini dengeleyerek ons başına 5 bin dolara tutunmaya başladı.
İran'la savaşın ikinci haftasına girmesiyle petrol fiyatları, 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkarak küresel enflasyonun yeniden canlanması endişelerini artırdı.
Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin fiilen engellenmesinin ardından aksamalar yoğunlaştı ve Kuveyt, Irak ve BAE dahil olmak üzere birçok Ortadoğu üreticisi ham petrol üretimini kısıtladı. Çatışma, İran'ın hayati önem taşıyan nakliye yolundaki gemileri hedef almasıyla küresel ham petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini durdurdu.
Enerji fiyatlarındaki artış, Federal Rezerv'in politika görünümünü karmaşıklaştırabilir, faiz indirimlerinin ertelenebileceği beklentilerini güçlendirebilir ve özellikle geçen haftaki zayıf istihdam raporunun ardından stagflasyon riskini artırabilir.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 191 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 14 dolar, en yüksek de 5 bin 192 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 90 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 303 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 110 lira, en yüksek de 7 bin 356 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 215 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ DE DEĞER KAYBEDİYOR
Gümüş, ons başına 79,64 dolara doğru yüzde 2 civarında düşüş göstererek geçen haftaki kayıplarını sürdürdü. Altına benzer sebeplerle düşüş yaşayan gümüşte ayrıca, daha yüksek enerji maliyetlerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve metal için önemli bir tüketim ayağı olan endüstriyel talebi azaltabileceği endişeleriyle daha fazla baskı altında kaldı.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 83,94 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,64 dolar, en yüksek de 84,21 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 83 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 119,13 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,13 lira, en yüksek de 119,21 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 117,84 liradan alıcı buluyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.211,13 TL
|-1.59 %
|07:46
|Ons Altın
|5.087,75 TL
|-1.27 %
|07:46
|Cumhuriyet Altını
|49.918,80 TL
|0.63 %
|15:58
|Çeyrek Altın
|11.698,28 TL
|-1.50 %
|07:46
|Yarım Altın
|23.396,56 TL
|-1.50 %
|07:46
|Tam Altın
|46.720,91 TL
|-1.50 %
|07:46
|Reşat Altını
|51.429,23 TL
|0.63 %
|15:58
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.248,97 TL
|-1.68 %
|07:46
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.444,58 TL
|-1.68 %
|07:46
|Ata Altın
|49.000,59 TL
|-1.68 %
|07:46
|Has Altın
|7.175,31 TL
|-1.59 %
|07:46