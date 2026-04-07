Altın ve gümüşten temkinli seyir
07.04.2026 07:33
Burak Taşçı
ABD-İran krizi gündemdeyken altın ve gümüş fiyatları temkinli seyir izliyor.
Altın, art arda iki seanslık düşüşün ardından bugün ons başına 4 bin 650 dolar civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın talepleri karşılanmadığı takdirde İran'ın sivil altyapısını hedef alacağı tehdidine odaklanarak, uzun süreli bir çatışmanın ekonomik etkisine ilişkin endişeleri artırdı.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da dahil olmak üzere şartlarının gün sonuna doğru karşılanmaması halinde İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine saldırabileceği konusunda uyardı.
Bu durum, ABD ve İran'ın arabulucular aracılığıyla ateşkes anlaşmasına daha da yaklaştığına dair işaretleri gölgede bıraktı.
İran savaşına bağlı olarak yükselen enerji fiyatları enflasyon korkularını körüklediği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleme veya hatta artırma olasılığını artırdığı için altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşüşte kaldı. Piyasalar artık, daha önceki iki faiz indirimi tahminlerinin aksine, Federal Rezerv'in yılın geri kalanında faiz oranlarını değiştirmeden tutmasını bekliyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 661 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 616 dolar, en yüksek de 4 bin 668 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 648 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 665 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 621 lira, en yüksek de 6 bin 693 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 667 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 803 lira, çeyrek altın 11 bin 377 lira, yarım altın 22 bin 787 lira, tam altın 45 bin 369 liradan satılıyor.
GÜMÜŞ YATAY SEYİRDE
Gümüş fiyatları da altına benzer sebeplerle hareket etmeyi sürdürüyor. Gümüş, art arda iki seanslık düşüşün ardından bugün ons başına 73 dolar civarında istikrar kazandı.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 72,96 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,58 dolar, en yüksek de 73,29 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 72,59 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 104,35 liradan başladı. Gün içinde en düşük 102,5 lira, en yüksek de 104,8 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 103,8 liradan alıcı buluyor.
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.904,37
|+ 0.28%
|07:50
18 Ayar Altın TL/Gr
|5.003,02
|+ 0.28%
|07:50
|45.026,10
|+ 0.28%
|07:50
Has Altın
|6.653,30
|+ 0.32%
|07:50