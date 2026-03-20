Altın ve gümüşün seyrini petrol belirliyor
20.03.2026 07:39
Burak Taşçı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Körfez bölgesini ateş çemberine çevirirken, petroldeki hareket altın ve gümüşü direkt etkilemeye başladı.
Altın, iki günlük sert satış dalgasının ardından bugün ons başına 4 bin 634 dolara kadar geriledi. Altın, Orta Doğu çatışmasının tetiklediği yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükleyip faiz indirimi beklentilerini azalttığı için haftalık keskin bir düşüşe doğru ilerliyor.
Yüksek enerji fiyatları ve yoğunlaşan enflasyon baskıları, yatırımcıları güvenli liman metalleri pahasına dolara ve ABD Hazine tahvillerine yönlendirdi. Enerji kaynaklı şok, büyük merkez bankalarından gelen şahin sinyallerin ardından yatırımcıları politika görünümünü yeniden değerlendirmeye zorladı.
Fed, enflasyon açıkça düşene kadar faiz indirimi yapmayacağını belirterek faiz oranlarını değiştirmedi. Aynı zamanda, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) da faiz oranlarını sabit tuttu ancak daha şahin bir ton sergileyerek daha sıkı bir politika eğilimine işaret etti. Piyasalar şimdi Fed'in faiz indirimi beklentilerini 2027'ye erteledi ve bu yıl ECB ve BOE'den ikişer faiz artırımı fiyatlandırıyor; bu da altının cazibesini daha da azaltıyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 658 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 634 lira, en yüksek de 4 bin 735 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 724 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 622 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 602 lira, en yüksek de 6 bin 745 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 731 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ KAYBA YÖNELDİ
Gümüş, fiyatları da altındaki benzer gelişmelerin etkisiyle kararsız seyrini sürdürüyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 73,03 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 72,03 dolar, en yüksek de 74,54 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,91 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 105 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103,5 lira, en yüksek de 107,1 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 106,1 liradan alıcı buluyor.