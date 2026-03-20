Altın ve gümüşün seyrini petrol belirliyor

Altın, iki günlük sert satış dalgasının ardından bugün ons başına 4 bin 634 dolara kadar geriledi. Altın, Orta Doğu çatışmasının tetiklediği yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükleyip faiz indirimi beklentilerini azalttığı için haftalık keskin bir düşüşe doğru ilerliyor.

Yüksek enerji fiyatları ve yoğunlaşan enflasyon baskıları, yatırımcıları güvenli liman metalleri pahasına dolara ve ABD Hazine tahvillerine yönlendirdi. Enerji kaynaklı şok, büyük merkez bankalarından gelen şahin sinyallerin ardından yatırımcıları politika görünümünü yeniden değerlendirmeye zorladı.

Fed, enflasyon açıkça düşene kadar faiz indirimi yapmayacağını belirterek faiz oranlarını değiştirmedi. Aynı zamanda, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) da faiz oranlarını sabit tuttu ancak daha şahin bir ton sergileyerek daha sıkı bir politika eğilimine işaret etti. Piyasalar şimdi Fed'in faiz indirimi beklentilerini 2027'ye erteledi ve bu yıl ECB ve BOE'den ikişer faiz artırımı fiyatlandırıyor; bu da altının cazibesini daha da azaltıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 658 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 634 lira, en yüksek de 4 bin 735 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 724 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 622 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 602 lira, en yüksek de 6 bin 745 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 731 liradan alıcı buluyor.