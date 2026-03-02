Altında beklenen olmadı, piyasalar karıştı, işte son durum
02.03.2026 07:41
Son Güncelleme: 02.03.2026 18:44
Burak Taşçı
Altın fiyatları İsrail-ABD-İran arasındaki savaşın etkisiyle yükseliş gösterdi. Altında rekor için sadece yüzde 3'lük yükseliş yetiyor. Dolar ise rekorun kıyısında işlem görüyor. Gümüş ise hızla düşüşe geçti.
Altın, ons başına 5 bin 400 doların üzerine çıkarak yüzde 3'e yakın yükseldi. Böylece fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a düzenlediği ortak saldırıların ardından artan güvenli liman talebiyle gerçekleşti. Gün sonuna doğru hızlı yükseliş yerini stabilleşmeye bıraktı.
Saldırılar, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne yol açarak bölgesel gerilimleri tırmandırdı ve petrol zengini Körfez'deki deniz trafiğini aksattı.
İran, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye dahil olmak üzere komşu ülkelerdeki ABD varlıklarına misilleme saldırılarıyla karşılık verdi.
Altın, Şubat ayında art arda yedinci aylık kazancını kaydederek 1973'ten bu yana en uzun seriyi yakaladı.
Bu yükseliş, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Trump'ın uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesiyle desteklendi. Ayrıca, güçlü merkez bankası alımları ve yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden uzaklaşması da bu yükselişe katkıda bulundu.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 312 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 303 dolar, en yüksek de 5 bin 419 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 334 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Grama altın güne 7 bin 442 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 439 lira, en yüksek de 7 bin 661 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 535 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi rekoru 7 bin 810 lirayla 29 Ocak 2026 tarihinde kırılmıştı. Böylece tarihi rekora yüzde 3'lük yükseliş kaldı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin 700 lira, çeyrek altın 12 bin 567 lira, yarım altın 25 bin 108 lira, tam altın ise 49 bin 980 liradan satılıyor.
GÜMÜŞ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Gümüş fiyatları Ortadoğu'daki gelişmelerin tersine düşüş sergilemeye başladı. Altın kadar likiditeye sahip olmayan gümüş geriliyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 95,06 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 88,30 dolar, en yüksek de 96,39 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 90,49 dolardan alıcı buluyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 134,02 liradan başladı. Gün içinde en düşük 124,92 lira, en yüksek de 136,31 lirayı gördü. Şu sıralar 128 liradan alıcı buluyor.
DOLAR DA YÜKSELİŞTE
Dolar endeksi, Ortadoğu'daki tırmanan savaş ortamında yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle yüzde 0,5'e kadar yükselerek 98 seviyesine ulaştıktan sonra kazançlarını kısmen geri verdi.
ABD ve İsrail, hafta sonu İran'a askeri saldırılar düzenleyerek İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına neden oldu.
Tahran, bölgedeki ABD varlıklarını hedef alarak misilleme yaptı ve bu da daha geniş bir çatışma endişesini artırdı.
Bu arada, Cuma günü açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının Ocak ayında beklenenden daha fazla arttığını göstererek, şirketlerin gümrük vergisi maliyetlerini tüketicilere yansıttığını ve Federal Rezerv'in faiz indirimleri yolunu zorlaştırdığını ortaya koydu.
Yine de, piyasalar, son piyasa çalkantısının merkez bankasını parasal ayarları gevşetmeye sevk edebileceği spekülasyonları arasında, bu yıl iki adet 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor.
DOLAR NE KADAR?
Dolar güne 43,9838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,9212 lira, en yüksek de 43.9831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,9502 liradan alıcı buluyor.