Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü?
Altın fiyatlarında Fed'in kritik faiz kararı öncesi hareketlilik sürüyor. Piyasalarda altındaki yükselişin devam edeceği beklentisi hakim durumda. Önde gelen bankalar ve finans kuruluşları altın tahminlerini güncellemeye başladı. İşte altınla ilgili son tahminler...
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentilerinin etkisiyle tarihi zirvesini gördü.
Dün 2 bin 589 dolar ile tarihi zirvesine yükselen ons altın, bugün 2 bin 576 dolar civarında el değiştirdi.