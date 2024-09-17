Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü?

Citi Research Kuzey Amerika Emtia Başkanı Aakash Doshi, faiz indirimleri, borsa yatırım sonlarından gelen güçlü talep ve fiziksel talebin etkisiyle yakın vadede 2 bin 600 doları görebileceğini belirtti. Analizde 2025 yılında 3 bin dolar seviyesinin görülebileceği ifade edildi.



Avustralya merkezli ANZ Group, ons altın fiyatının 2 bin 900 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. ANZ analistleri, altının birden fazla rekor seviyeye ulaştıktan sonra daha da yükselmeye hazır olduğunu belirtti.