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Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü?

Altın fiyatlarında Fed'in kritik faiz kararı öncesi hareketlilik sürüyor. Piyasalarda altındaki yükselişin devam edeceği beklentisi hakim durumda. Önde gelen bankalar ve finans kuruluşları altın tahminlerini güncellemeye başladı. İşte altınla ilgili son tahminler...

Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü? - 1

Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentilerinin etkisiyle tarihi zirvesini gördü.

Dün 2 bin 589 dolar ile tarihi zirvesine yükselen ons altın, bugün 2 bin 576 dolar civarında el değiştirdi.


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Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü? - 2

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki gelişmeler için Fed'in faiz kararına odaklandı.

Fed'in faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, piyasalar faiz indiriminin büyüklüğüne odaklandı.

Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü? - 3

İŞTE ONS ALTINDA FİYAT TAHMİNLERİ

Önde gelen bankalar ve finans kuruluşları altın tahminlerini güncellemeye başladı.

Goldman Sachs, altın fiyatının 2025 başında 2 bin 700 dolara yükselebileceği tahmininde bulundu. Bankanın analizinde Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi senaryosuna dikkat çekti. Analizde altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüşe de dikkat çekildi.

Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü? - 4

Citi Research Kuzey Amerika Emtia Başkanı Aakash Doshi, faiz indirimleri, borsa yatırım sonlarından gelen güçlü talep ve fiziksel talebin etkisiyle yakın vadede 2 bin 600 doları görebileceğini belirtti. Analizde 2025 yılında 3 bin dolar seviyesinin görülebileceği ifade edildi.

Avustralya merkezli ANZ Group, ons altın fiyatının 2 bin 900 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. ANZ analistleri, altının birden fazla rekor seviyeye ulaştıktan sonra daha da yükselmeye hazır olduğunu belirtti.

Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü? - 5

İsviçreli banka devi UBS, ons altında 2025 yılında 2 bin 700 dolar hedef fiyatını korudu.

Küresel finansal hizmetler şirketi Macquarie, ons altının 2025 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 60 0dolar ile zirveyi göreceğini açıkladı. Şirket, 3 bin dolara doğru potansiyel bir artışa da dikkat çekti.

Altında yeni hedefler belli oldu: 3 bin dolar mümkün mü? - 6

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.

Piyasalarda, Fed'den 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi beklentisi yüzde 67 ile fiyatlanırken, aralık ayına kadar toplam 120 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.

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