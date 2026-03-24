Borcu olana iyi haber, altın ve gümüş geriliyor

Altın, ons başına 4 bin 300 dolara doğru gerileyerek, İran'ın ABD ile çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler yapıldığını reddetmesiyle baskı altında kaldı.

Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını finans piyasalarını etkileme girişimi olarak nitelendirdi ve ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattı, İsrail ise İran'a yönelik saldırılarına devam etti.

Trump'ın, dün, İran enerji altyapısına yönelik planlanan ABD saldırılarını ertelemesi ve görüşmelerin devam ettiğini iddia etmesinin ardından altın, gün içi keskin bir toparlanma göstermişti.

Herhangi bir görüşmenin sonucu ve Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılması son derece belirsizliğini koruyor ve enflasyon risklerini yüksek seviyede tutuyor.

Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körüklediği ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiği için altın, Mart ayındaki zirvesinden yüzde 25'e kadar düşmüştü.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 419 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 306 dolar, en yüksek de 4 bin 448 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 346 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 276 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 142 lira, en yüksek de 6 bin 340 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 198 liradan alıcı buluyor.