Borcu olana iyi haber, altın ve gümüş geriliyor
24.03.2026 07:52
Son Güncelleme: 24.03.2026 07:54
Burak Taşçı
Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'daki belirsizliklerle birlikte düşüş yaşamaya devam ediyor. Yüksek fiyattan ve kurdan altın ile dolar alanlar, borçlarını kapatmak için fırsat yakaladı.
Altın, ons başına 4 bin 300 dolara doğru gerileyerek, İran'ın ABD ile çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler yapıldığını reddetmesiyle baskı altında kaldı.
Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını finans piyasalarını etkileme girişimi olarak nitelendirdi ve ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattı, İsrail ise İran'a yönelik saldırılarına devam etti.
Trump'ın, dün, İran enerji altyapısına yönelik planlanan ABD saldırılarını ertelemesi ve görüşmelerin devam ettiğini iddia etmesinin ardından altın, gün içi keskin bir toparlanma göstermişti.
Herhangi bir görüşmenin sonucu ve Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılması son derece belirsizliğini koruyor ve enflasyon risklerini yüksek seviyede tutuyor.
Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körüklediği ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiği için altın, Mart ayındaki zirvesinden yüzde 25'e kadar düşmüştü.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 419 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 306 dolar, en yüksek de 4 bin 448 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 346 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 276 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 142 lira, en yüksek de 6 bin 340 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 198 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞTE BASKI VAR
Gümüş, ons başına 67 doların altına düşerek, İran'ın ABD ile çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler yaptığını reddetmesiyle Ortadoğu'daki gerilimlerin artmasıyla baskı altında kalmaya devam etti. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körüklediği ve faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdiği için gümüş, Mart ayındaki zirvesinden yüzde 37'ye kadar düşmüştü.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 68,60 dolardan başladı. Gün içinde ne düşük 66,38 dolar, en yüksek de 70,12 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 66,94 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 99,09 liradan başladı. Gün içinde en düşük 95,92 lira, en yüksek de 101,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 96,68 liradan alıcı buluyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.227,20 TL
|-0.79 %
|08:48
|Ons Altın
|4.368,09 TL
|-0.87 %
|08:48
|Cumhuriyet Altını
|44.708,98 TL
|-4.35 %
|17:00
|Çeyrek Altın
|10.217,35 TL
|-0.91 %
|08:48
|Yarım Altın
|20.434,70 TL
|-0.91 %
|08:48
|Tam Altın
|40.806,33 TL
|-0.91 %
|08:48
|Reşat Altını
|46.061,78 TL
|-4.35 %
|17:00
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.848,43 TL
|-0.76 %
|08:48
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.931,36 TL
|-0.76 %
|08:48
|Ata Altın
|44.378,53 TL
|-0.76 %
|08:48
|Has Altın
|6.196,26 TL
|-0.79 %
|08:48