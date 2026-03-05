Körfez'deki ateş çemberi altın ve gümüşü yükseltiyor

Altın, Orta Doğu'daki artan gerilimler karşısında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla ons başına yaklaşık 5 bin 195 dolara yükseldi ve önceki seanstaki yükselişini sürdürdü. Çatışma altıncı gününe girerken, ABD ve İsrail güçleri İran genelindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran da aralarında önemli enerji tesislerinin de bulunduğu birçok komşu ülkeye füze saldırılarıyla karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump,Amerikan harekatını desteklerken, ABD yetkilileri uluslararası sularda bir İran savaş gemisinin batırıldığını söyledi. İranlı yetkililer, istihbarat bakanlıklarının Washington'a müzakereler için başvurduğu yönündeki haberleri yalanlayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Bu arada, Hazine Bakanı, küresel yüzde 15'lik gümrük vergisinin bu hafta başlayacağını ve beş ay içinde eski haline dönebileceğini doğruladı.

Yüksek petrol ve doğalgaz fiyatları enflasyon endişelerini yeniden canlandırdı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in gevşeme politikalarına ilişkin beklentilerini ertelemesine neden oldu; ilk indirim Eylül ayında, iki indirim ise 2026'da bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 136 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 129 dolar, en yüksek de 5 bin 195 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 177 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 249 lira, en yüksek de 7 bin 347 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 321 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 562 liradan, çeyrek altın 12 bin 346 liradan, yarım altın 24 bin 676 liradan, tam altın 49 bin 120 liradan satılıyor.