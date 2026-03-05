Körfez'deki ateş çemberi altın ve gümüşü yükseltiyor
05.03.2026 07:43
Burak Taşçı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Körfez ülkelerini ateş çemberine aldı. Değerli metal altın ve gümüş yükselişini sürdürüyor. Beklendiği gibi hızlı yükseliş göstermeyen altın ve gümüş denge bulmaya çalışıyor.
Altın, Orta Doğu'daki artan gerilimler karşısında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla ons başına yaklaşık 5 bin 195 dolara yükseldi ve önceki seanstaki yükselişini sürdürdü. Çatışma altıncı gününe girerken, ABD ve İsrail güçleri İran genelindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran da aralarında önemli enerji tesislerinin de bulunduğu birçok komşu ülkeye füze saldırılarıyla karşılık verdi.
ABD Başkanı Donald Trump,Amerikan harekatını desteklerken, ABD yetkilileri uluslararası sularda bir İran savaş gemisinin batırıldığını söyledi. İranlı yetkililer, istihbarat bakanlıklarının Washington'a müzakereler için başvurduğu yönündeki haberleri yalanlayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Bu arada, Hazine Bakanı, küresel yüzde 15'lik gümrük vergisinin bu hafta başlayacağını ve beş ay içinde eski haline dönebileceğini doğruladı.
Yüksek petrol ve doğalgaz fiyatları enflasyon endişelerini yeniden canlandırdı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in gevşeme politikalarına ilişkin beklentilerini ertelemesine neden oldu; ilk indirim Eylül ayında, iki indirim ise 2026'da bekleniyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 136 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 129 dolar, en yüksek de 5 bin 195 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 177 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 249 lira, en yüksek de 7 bin 347 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 321 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 562 liradan, çeyrek altın 12 bin 346 liradan, yarım altın 24 bin 676 liradan, tam altın 49 bin 120 liradan satılıyor.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ YAVAŞ SEYREDİYOR
Gümüş, ons başına 85 doların üstüne çıkarak, İran çatışmasıyla ilgili belirsizlik ve doların geri çekilmesinin değerli metallere olan talebi desteklemesiyle art arda ikinci seanslık kazancını kaydetti.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 83,20 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 83,12 dolar, en yüksek de 85,55 dolar seviyesi görüldü. Şu sırlar 84,99 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 117,94 liradan başladı. Gün içinde en düşük 117,83 lira, en yüksek de 121,27 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 120,53 liradan alıcı buluyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.315,40 TL
|0.79 %
|07:59
|Ons Altın
|5.171,47 TL
|0.70 %
|07:59
|Cumhuriyet Altını
|50.034,20 TL
|0.68 %
|16:44
|Çeyrek Altın
|11.875,72 TL
|0.69 %
|07:59
|Yarım Altın
|23.751,43 TL
|0.69 %
|07:59
|Tam Altın
|47.429,56 TL
|0.69 %
|07:59
|Reşat Altını
|51.548,13 TL
|0.68 %
|16:44
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.323,53 TL
|0.73 %
|07:59
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.540,12 TL
|0.73 %
|07:59
|Ata Altın
|49.859,92 TL
|0.73 %
|07:59
|Has Altın
|7.279,06 TL
|0.79 %
|07:59