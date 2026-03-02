Piyasalar işleme başladı, altın fiyatları fırladı, 53 yıl sonra bir ilk. Dolar rekorun kıyısında

Dolar endeksi, Ortadoğu'daki tırmanan savaş ortamında yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle yüzde 0,5'e kadar yükselerek 98 seviyesine ulaştıktan sonra kazançlarını kısmen geri verdi.

ABD ve İsrail, hafta sonu İran'a askeri saldırılar düzenleyerek İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına neden oldu.

Tahran, bölgedeki ABD varlıklarını hedef alarak misilleme yaptı ve bu da daha geniş bir çatışma endişesini artırdı.

Bu arada, Cuma günü açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının Ocak ayında beklenenden daha fazla arttığını göstererek, şirketlerin gümrük vergisi maliyetlerini tüketicilere yansıttığını ve Federal Rezerv'in faiz indirimleri yolunu zorlaştırdığını ortaya koydu.

Yine de, piyasalar, son piyasa çalkantısının merkez bankasını parasal ayarları gevşetmeye sevk edebileceği spekülasyonları arasında, bu yıl iki adet 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,9838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,9200 lira, en yüksek de 43,9838 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,9641 liradan alıcı buluyor.