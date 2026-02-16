Altında büyük hile, kuyumcular bile ayırt edemiyor. Paranız buharlaşabilir

Vatandaşın ve kuyumcunun gözle görerek altının ayarını ayırt etmesi mümkün olmuyor. Bu durum çift taraflı mağduriyet de yaşatabiliyor. Vatandaş 22 ayar bazında altın aldığını düşünürken daha düşük ayarda ürün satılmış olabiliyor. Bu durumda altının ayarının anlaşılması için kimyasal testlerden geçmesi gerekiyor. Ancak bu testlerin ev şartlarında yapılamıyor.

Yıllardır süre gelen bu durum çoğunlukla merkezden uzak yerlede yaşanıyor. Darphanenin dışında basılan altınlarda yaşanan bu mağduriyetten korunmak için bazı önemlemler alınabiliyor.