Altında büyük hile, kuyumcular bile ayırt edemiyor. Paranız buharlaşabilir
16.02.2026 11:22
Son Güncelleme: 16.02.2026 11:23
NTV - Haber Merkezi
Altın fiyatları yükselişe geçti. 7 bin 25 liradan işlem gören altın gözde yatırım araçlarından biri oldu. Ancak altın alırken dikkat etmek gerekiyor çünkü söylenilen ayarın da altında satışlar yapılıyor.
ALTIN AYARI NEDİR?
Yatırım araçları gözdesi altın sağladığı yükseliş grafiği ile ilgiyi üzerine çekiyor. Vatandaşların altına olan ilgisi arttıkça piyasadaki dolandırıcılık tehlikeleri de artıyor. Vatandaşların bankalardaki yatırım hesaplarının yanı sıra fiziki olarak altın alma eğilimleri de oldukça yüksek.
Fiziki altın alırken altının ayarı bazında bir fiyatlandırma yapılıyor. Altının ayarı işlenen malzemenin saflık oranını ifade ediyor. 8 ayar, 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar ve 24 ayar olmak üzere farklı şekillerde gruplandırılan ürün seçenekleri bulunuyor.
ALTIN AYARI NASIL ANLAŞILIR?
Vatandaşın ve kuyumcunun gözle görerek altının ayarını ayırt etmesi mümkün olmuyor. Bu durum çift taraflı mağduriyet de yaşatabiliyor. Vatandaş 22 ayar bazında altın aldığını düşünürken daha düşük ayarda ürün satılmış olabiliyor. Bu durumda altının ayarının anlaşılması için kimyasal testlerden geçmesi gerekiyor. Ancak bu testlerin ev şartlarında yapılamıyor.
Yıllardır süre gelen bu durum çoğunlukla merkezden uzak yerlede yaşanıyor. Darphanenin dışında basılan altınlarda yaşanan bu mağduriyetten korunmak için bazı önemlemler alınabiliyor.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuyu Ntv.com.tr için yorumladı. Uzun zamandır yaşanan bir durum olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk “Kimse gözle görerek altının ayarını tespit edemez bu mümkün değil. Bu kuyumcular açısından da alış esnasında bir risk bundan dolayı kimyasal mekanik testler yapıyorlar. Vatandaş aldığı altının faturasını veya fişini mutlaka almalı olumsuz bir durumda elinde belge olmuş olacak. Altın aldıktanda sonra güvenemediğiniz noktada aynı altın başka kuyumculardan teyit ettirilebiliyor. Vatandaş diğer kuyumcuya da güvenmiyorum derse kuyumcular odası gibi noktalara başvurabilir. Ancak bu işlemleri vatandaş pek fazla yapmıyor bunun için sıklıkla tercih ettiğiniz güvendiğiniz kuyumcuyu tercih etmek iyi bir seçenek olacaktır." ifadelerini kullandı.