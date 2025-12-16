Altında görülmeyen oldu, yatırımcılar şaşırdı, işte sebebi

Son dönemde altına olan ilginin artması ve altın yatırımlarının yükselmesi Türk Lirası'na olan ilgiyi kısmaya başladı. Bunun önüne geçmek için Merkez Bankası elindeki enstrümanları kullanmaya başladı. Böylece fiziki altın bankalardaki altından daha pahalı hale geldi ve talebin önü bir miktar da olsa kesilmiş oldu.