Altında görülmeyen oldu, yatırımcılar şaşırdı, işte sebebi
16.12.2025 07:35
Burak Taşçı
Banka ve Kapalıçarşı altın fiyatları arasında hep bankalar pahalı olur, Kapalıçarşı'dan alınan fiziki altın ucuz olurdu. İşler tersine döndü ve bankalardaki altınlar daha ucuza satılmaya başlandı.
Altın fiyatları sürekli rekor kırarken gözlerden kaçan detay karlılığı etkilemeye başladı. Fiziki altın satış fiyatları uzun zaman sonra banka fiyatının altına indi. Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana banka ve fiziki altın satış fiyatları arasındaki makas değişti.
Bankalarda fiziki altın satış fiyatı her zaman yüksek seyrederken kuyumcu ya da genel tabirle Kapalıçarşı fiyatları bankaların altında olurdu.
OLMAYAN OLDU
Uzun zaman sonra görülen fırsat neticesinde bankadan altın alanlar daha düşük fiyattan alırken Kapalıçarşı ya da kuyumculardan altın alanlar daha yüksek fiyattan alım yapmış oldu. Böylece görülmeyen hareketler piyasada görülmüş oldu.
FİYATLAR NEDEN DEĞİŞTİ?
Fiyatlardaki farklılaşmaların ana odak noktasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oluşturuyor. Merkez Bankası, Türkiye'deki altın madenlerinin ürettiği altınları almıyor. Üretilen altınlar yurt içi piyasaya satılıyor ve böylece piyasada altın arzı artış gösterdi. Yatırımcıların da altına olan talebinde düşüş olması nedeniyle arzın fazla, talebin düşük kalmasından dolayı banka ve Kapalıçarşı'daki altın fiyatları arasında hareketlenmeler görülmeye başlandı.
MERKEZ'İN HAMLESİNİN NEDENİ NE?
Son dönemde altına olan ilginin artması ve altın yatırımlarının yükselmesi Türk Lirası'na olan ilgiyi kısmaya başladı. Bunun önüne geçmek için Merkez Bankası elindeki enstrümanları kullanmaya başladı. Böylece fiziki altın bankalardaki altından daha pahalı hale geldi ve talebin önü bir miktar da olsa kesilmiş oldu.
ALTIN NE KADAR?
ABD'den gelmesi beklenen gecikmeli veriler öncesinde altın fiyatları durağan seyre yöneldi. Ons altın güne 4 bin 304 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 280 dolar, en yüksek de 4 bin 317 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 288 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 5 bin 909 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 877 lira, en yüksek de 5 bin 927 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 888 liradan alıcı buluyor.