Altında rekor devam edecek mi?Altın piyasası uzmanı: "Böyle bir rakamı daha önce görmedik"

Peki altında beklenti ne yönde, rekor serisi devam edecek mi sorularının yanıtlarını NTV yayınında Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya yanıtladı.

35 senedir Kapalıçarşı'da olduğunu ancak güncel durumdaki gibi bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Kapukaya, "Bugün baktığımızda altın 160 bin dolara kadar geldi, yılbaşında 130 bin dolardı." dedi.

İnsanların gözünün Trump'ta olduğunu dile getiren Kapukaya, "Davos konuşmasında olumlu şeyler çıktığını gördük. Yeni gelecek FED Başkanı faizleri düşürecek mi? Altın için 5 bin 500 onslardan bahsediliyor." ifadelerini kullandı.