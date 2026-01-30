Altındaki düşüş 2,5 trilyon doları buldu. Değerli metaller neden geriliyor?
30.01.2026 07:39
Son Güncelleme: 30.01.2026 08:45
Burak Taşçı
Altın fiyatları, 1980'lerden bu yana en güçlü dönemi geçiriyordu ancak düşüş başladı. Altın, 5 bin 113 dolara geriledi. Gümüş, ons başına 108 dolara doğru yaklaşık yüzde 5 düşüş gösterdi. Federal Reserve'in başına "şahin" bir ismin atanacağı söylentileri düşüşü tetikledi. Atama bugün yapılabilir.
Altın, Cuma günü Federal Reserve'ün daha şahin bir başkan atayabileceği söylentileri üzerine yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Spot altın, TSİ 05:20 itibarıyla ons başına 5 bin 232,57 dolara gerileyerek yüzde 3 değer kaybetti. Gün içinde ise yüzde 5'ten fazla düşüş yaşamıştı. Perşembe günü 5 bin 594,82 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.
Altın, 5 bin 113 dolara gerileyerek, kar alma nedeniyle önceki seanstaki düşüşünü sürdürse de yüzde 20'nin üzerinde aylık kazanç elde etme yolunda ilerlemeye devam etti ve 1980'lerden bu yana en güçlü performansını sergiledi.
Son yükseliş, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ve ABD dolarındaki zayıflık tarafından desteklendi. Son gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Bu da Meksika üzerindeki baskıyı artırdı. Jeopolitik gerilimler de yüksek seviyede kaldı, Trump, İran'ı nükleer görüşmelere katılmaya çağırırken, Tahran misilleme uyarısında bulunarak hızlı bir yanıt sözü verdi.
FED'E ŞAHİN BAŞKAN SÖYLENTİSİ DE ETKİLİ OLDU
Para politikası cephesinde ise Trump, Cuma günü Federal Rezerv (FED) başkanlığı için adayını açıklayacağını söyledi; haberlere göre, uzun zamandır aşırı gevşek Fed politikasının eleştirmeni olan eski Fed yöneticisi Kevin Warsh en güçlü aday olarak gösteriliyor.
Altındaki hızlı düşüş bir anda 2,5 trilyon doları buharlaştırdı ve bu tutar da kripto paraların tamamının piyasa değerine denk geliyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 5 bin 397 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 113 dolar, en yüksek de 5 bin 450 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 217 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 531 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 147 lira, en yüksek de 7 bin 616 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 286 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞTE KAR REALİZASYONU
Gümüş, ons başına 108 dolara doğru yaklaşık yüzde 5 düşüş göstererek, yatırımcıların rekor seviyedeki yükselişin ardından kar realizasyonu yapmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geri çekildi.
Doların toparlanması ise metal üzerinde baskı oluşturdu. Geri çekilmeye rağmen, gümüş Ocak ayında yüzde 50'den fazla değer kazanarak rekor seviyedeki en iyi aylık performansını sergilemeye ve dokuz aylık bir yükseliş serisini uzatmaya hazırlanıyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 116,6 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 108 dolar, en yüksek de 118,4 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 110,6 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 162,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 151,1 lira, en yüksek de 165,5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 154,9 liradan alıcı buluyor.
BAKIR YÜKSELİŞİNİ TERSE ÇEVİRDİ
Bakır vadeli işlemleri yüzde 3'ten fazla düşerek pound başına yaklaşık 6 dolara geriledi ve metal piyasasındaki geniş çaplı gerileme ortamında önceki seanstaki sert yükselişi tersine çevirdi. Yatırımcılar, bakır, altın, gümüş ve diğer metallerin rekor seviyelere yükselmesinin ardından karlarını realize ederken, doların yeni yeni toparlanması da baskıyı artırdı.
Piyasa katılımcıları ayrıca, on yıllarca süren yeni madencilik projelerine yetersiz yatırımın ardından sınırlı arz karşısında uzun vadeli talebin artacağı beklentisiyle kısmen tetiklenen son spekülatif yükselişin ardındaki temel faktörleri yeniden değerlendirdi.
Talep tahminleri, veri merkezlerine ve yapay zeka hizmetleri ile elektrikli araç şarj istasyonları için gerekli elektrifikasyon altyapısına yapılan yatırımlardaki artışla destekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrarlayan gümrük vergisi tehditleri, yatırımcıların ekonomik belirsizlik ve dolara olan güvenin azalması ortamında değerli varlıklara yönelmesiyle metal fiyatlarındaki yükselişi daha da artırdı.
PALADYUM DA DÜŞÜŞTE
Platin grubu metallerdeki zayıflığın etkisiyle paladyum vadeli işlemleri ons başına yaklaşık bin 900 dolara gerileyerek üç yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyelerinden düştü. Daha geniş çaplı satış baskısı, kar alma ve ABD para politikasındaki önemli gelişmeler öncesinde piyasaların pozisyon almasıyla güçlenen ABD dolarını yansıttı. Yatırımcılar, Federal Rezerv Başkanı adayını açıklayacağını duyuran Başkan Donald Trump'ı yakından takip ediyordu. Bu açıklama, merkez bankasının gelecekteki yönü hakkında spekülasyonları körükleyen aylarca süren bir seçim sürecini sona erdiriyordu. Arz tarafında ise, Kanada'nın küresel paladyum tedarikçisi rolü göz önüne alındığında, Kanada-ABD-Meksika ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi ve devam eden yüzde 50'lik gümrük vergisi tehditleri kısa vadeli endişeleri artırdı. Yıl başından bu yana, metal, elektrikli araç kullanımındaki yavaşlamadan kaynaklanan destekleyici talep sayesinde yüzde 16,41 değer kazandı.