Altındaki düşüş 2,5 trilyon doları buldu. Değerli metaller neden geriliyor?

Altın, Cuma günü Federal Reserve'ün daha şahin bir başkan atayabileceği söylentileri üzerine yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Spot altın, TSİ 05:20 itibarıyla ons başına 5 bin 232,57 dolara gerileyerek yüzde 3 değer kaybetti. Gün içinde ise yüzde 5'ten fazla düşüş yaşamıştı. Perşembe günü 5 bin 594,82 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Altın, 5 bin 113 dolara gerileyerek, kar alma nedeniyle önceki seanstaki düşüşünü sürdürse de yüzde 20'nin üzerinde aylık kazanç elde etme yolunda ilerlemeye devam etti ve 1980'lerden bu yana en güçlü performansını sergiledi.

Son yükseliş, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ve ABD dolarındaki zayıflık tarafından desteklendi. Son gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Bu da Meksika üzerindeki baskıyı artırdı. Jeopolitik gerilimler de yüksek seviyede kaldı, Trump, İran'ı nükleer görüşmelere katılmaya çağırırken, Tahran misilleme uyarısında bulunarak hızlı bir yanıt sözü verdi.

FED'E ŞAHİN BAŞKAN SÖYLENTİSİ DE ETKİLİ OLDU

Para politikası cephesinde ise Trump, Cuma günü Federal Rezerv (FED) başkanlığı için adayını açıklayacağını söyledi; haberlere göre, uzun zamandır aşırı gevşek Fed politikasının eleştirmeni olan eski Fed yöneticisi Kevin Warsh en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Altındaki hızlı düşüş bir anda 2,5 trilyon doları buharlaştırdı ve bu tutar da kripto paraların tamamının piyasa değerine denk geliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 397 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 113 dolar, en yüksek de 5 bin 450 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 217 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 531 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 147 lira, en yüksek de 7 bin 616 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 286 liradan alıcı buluyor.