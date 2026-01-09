Altından daha değerli. 2 gündür düşüyor, satışlar durmuyor

Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği gram ve çeyrek altın dışında ALTIN S1 sertifikasında sert düşüşler yaşanıyor.

İki gündür taban olan ALTIN S1 sertifikasında satışta bekleyen 26 milyon adet bulunuyor ve yaklaşık 16 bine yakın da satış emri var.

Fiyatı 95,69 liraya gerileyen ALTIN S1 sertifikasını bugün en çok alan kurumlar arasında İş Yatırım, Ziraat Yatırım, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve QNB Yatırım bulurken, satıcılar arasında ise ilk sırada Vakıf Yatırım yer alırken onu Deniz Yatırım, A1 Capital, TEB Yatırım ve Şeker Yatırım takip ediyor.