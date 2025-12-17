Altından daha değerli altın. Kod adı: ALTIN S1

ALTIN S1 sertifikası altından daha değerli duruma geldi. Piyasa 500 milyon adet sertifika bulunmasından dolayı fiyatlar her geçen gün artıyor. Gram altın yaklaşık 5 bin 900 lirayken 1 grama ulaşmak için alınan 100 ALTIN S1 sertifikasının değeri 8 bin 530 liraya yaklaştı. Başka bir deyişle ALTIN S1 altından daha değerli duruma geldi ve aradaki fark yüzde 45'e yaklaştı.