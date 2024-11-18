Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler
ABD'nin seçilmiş başkanı Donal Trump'ın kabinesine ilişkin isimler netleşmeye başladı. Trump'ın radikal isimlerden oluşan kabinesinde en çok merak edilen koltuklar arasında Hazine Bakanlığı yer alıyor. Henüz ABD Hazinesi'nin başına geçecek isim belli değil. Bu koltuk için 4 aday konuşuluyor. Trump'ın statükoyu altüst edecek bir isim arayışında olduğu belirtiliyor. İşte ABD'nin yeni başkanının masasındaki isimler...
Donal Trump, ikinci dönemi için kabine çalışmalarını hızlandırdı. Bazı bakanlıklar ile bürokrasinin kritik koltuklarının sahipleri açıklandı. Söz konusu isimlere ilişkin yorumlarda, ABD tarihinin en radikal kabinesi olacağı belirtiliyor.