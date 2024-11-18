Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler

ABD'nin seçilmiş başkanı Donal Trump'ın kabinesine ilişkin isimler netleşmeye başladı. Trump'ın radikal isimlerden oluşan kabinesinde en çok merak edilen koltuklar arasında Hazine Bakanlığı yer alıyor. Henüz ABD Hazinesi'nin başına geçecek isim belli değil. Bu koltuk için 4 aday konuşuluyor. Trump'ın statükoyu altüst edecek bir isim arayışında olduğu belirtiliyor. İşte ABD'nin yeni başkanının masasındaki isimler...

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 1

Donal Trump, ikinci dönemi için kabine çalışmalarını hızlandırdı. Bazı bakanlıklar ile bürokrasinin kritik koltuklarının sahipleri açıklandı. Söz konusu isimlere ilişkin yorumlarda, ABD tarihinin en radikal kabinesi olacağı belirtiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 2

Yeni dönemde aşı karşıtı Robert F. Kennedy'ın Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı olması bekleniyor. Başkan adaylığından çekilen Kennedy, ilaç şirketlerine savaş açmak istediğini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio açıklandı. Bürokrasideki en tartışmalı atama ise istihbaratın başına geldi. Trump, Amerikan istihbaratını eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard'a emanet edecek. Deneyimi olmadığı için eleştirilen Gabbard, Rusya ve Suriye yanlısı açıklamaları ile öne çıkıyordu. Elon Musk'ın ise Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceği açıklanmıştı.

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 3

Trump, bazı bakanlıklara hızlı atamalar gerçekleştirirken, Hazine için temkinli adımlar attı. Mevcut Hazine Bakanı Janet Yellen'in halefi için dört isim konuşuluyor.

Adaylık için iki isim üzerinde yoğunlaşılmıştı ancak liste genişletildi. Trump'ın seçimi konusunda hala kararsız olduğu ifade edilirken, başka bir adayın da ortaya çıkabileceği bildirildi.

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 4

Yeni hazine bakanını göreve başladığı andan itibaren iki önemli konu bekleyecek. Bunlarda ilki Ocak 2025'te ulusal borç tavanının süresi dolduğunda ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek olacak. Diğer başlık ise gelecek yıl sona erecek olan 2017 Trump vergi indiriminin süresini uzatmak.

Trump'ın statükoyu altüst edecek ve yeni reformları zorlayacak kilit bir isim arayışında olduğu kaydediliyor. İşte ABD Hazinesi için konuşulan isimler...

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 5

Kevin Warsh

Eski bir Morgan Stanley bankacısı Kevin Warsh, Hazine Bakanlığı için konuşulan en yeni adaylardan biri...

54 yaşındaki Warsh, 2002-2006 yıllarında Bush'un ekonomi danışmanlığını, 2006-2011 yılları arasında da Fed başkanlığını yaptı.

Warsh, 2008 krizinde büyük bankaları kurtarmak için yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

The Journal'a göre son dönemde Trump'ın geçiş ekibinde çalışıyor ve ekonomi politikaları ile personel konularında yardımcı oluyor.

2017 yılında Warsh'ı Fed başkanlığı için aday olarak gösteren Trump, görev için Jerome Powell'ı uygun bulmuştu.

Para politikasında şahin duruşuyla bilinen Warsh, Fed'in artan fiyatları engellemek için çok yavaş hareket ettiğini söylemişti. Warsh, Amerika'nın giderek artan borcuna da sert eleştiriler yapmıştı.

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 6

Marc Rowan

62 yaşındaki milyarder yatırımcı Marc Rowan, Warsh gibi Trump'ın yeni adayları arasında yer alıyor.

Apollo Global Management'ı yöneticisi Rowan'ın elinde yaklaşık 700 milyar dolarlık varlık bulunuyor.

Rowan, ABD'nin ekonomik kaygılarının Trump ve yeni yönetiminin getireceğini söylediği toptan değişim ile giderilmesi gerektiğini söylemişti.

Rowan, Fed'in faiz indirimleriyle ekonomiyi aşırı uyarabileceğine dair endişelerini dile getirmişti.

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 7

Howard Lutnick

Finans şirketi Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick'in ismi bir süredir konuşuluyor.

Trump'ın yakın dostu olan Lutnick, kampanya sürecinin en aktif isimleri arasında yer almıştı. Bağış kampanyaları düzenleyen Lutnick, geçiş dönemi eş başkanı olarak görev yapıyor.

Lutnick, Hamptons'daki evinde Trump-Vance kampanyası için 15 milyon dolar toplanan bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

Lutnick, Apple ve Tesla gibi ABD devleri için kurumlar vergisinin artırılmasını savunuyor.

Elon Musk da Lutnick'i Hazine Bakanlığı için desteklemişti.

Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler - 8

Scott Bessent

62 yaşındaki Scott Bessent, Trump'ın Hazine Bakanlığı için öne çıkan isimlerden biriydi.

1991'den 2015'e kadar George Soros için çalışan Bessent, 2015 yılında Key Square Capital'i kurdu.

Bessent, 1992'de çöken İngiliz sterlinine ve 2013'te zayıflayan Japon yeni üzerine aldığı pozisyonlar ile biliniyor.

Bessent, Kamala Harris'in başkan olması halinde ekonomiyi çökerteceğini söyleyerek Trump'a verdiği desteği açıkça ortaya koymuştu.

Trump yönetimine devlet borçlanmasını azaltma çağrısı yapan Bessent, Başkan Joe Biden'ın ikiyüzlü enerji dönüşümüne yatırım politikalarında reform talep etti.

DAHA FAZLA GÖSTER