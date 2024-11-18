Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? İşte Trump'ın masasındaki isimler

Kevin Warsh

Eski bir Morgan Stanley bankacısı Kevin Warsh, Hazine Bakanlığı için konuşulan en yeni adaylardan biri...



54 yaşındaki Warsh, 2002-2006 yıllarında Bush'un ekonomi danışmanlığını, 2006-2011 yılları arasında da Fed başkanlığını yaptı.



Warsh, 2008 krizinde büyük bankaları kurtarmak için yaptığı çalışmalarla tanınıyor.



The Journal'a göre son dönemde Trump'ın geçiş ekibinde çalışıyor ve ekonomi politikaları ile personel konularında yardımcı oluyor.



2017 yılında Warsh'ı Fed başkanlığı için aday olarak gösteren Trump, görev için Jerome Powell'ı uygun bulmuştu.



Para politikasında şahin duruşuyla bilinen Warsh, Fed'in artan fiyatları engellemek için çok yavaş hareket ettiğini söylemişti. Warsh, Amerika'nın giderek artan borcuna da sert eleştiriler yapmıştı.