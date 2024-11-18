Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? Trump'ın masasında 3 isim var

Scott Bessent

62 yaşındaki Scott Bessent, Trump'ın Hazine Bakanlığı için öne çıkan isimlerden biriydi.



1991'den 2015'e kadar George Soros için çalışan Bessent, 2015 yılında Key Square Capital'i kurdu.



Bessent, 1992'de çöken İngiliz sterlinine ve 2013'te zayıflayan Japon yeni üzerine aldığı pozisyonlar ile biliniyor.



Bessent, Kamala Harris'in başkan olması halinde ekonomiyi çökerteceğini söyleyerek Trump'a verdiği desteği açıkça ortaya koymuştu.



Trump yönetimine devlet borçlanmasını azaltma çağrısı yapan Bessent, Başkan Joe Biden'ın ikiyüzlü enerji dönüşümüne yatırım politikalarında reform talep etti.

Trump çevresindeki bazı muhafazakarlar ve MAGA destekçilerinin, Soros çalışmaları nedeniyle Bessent'e karşı çıktığı iddia ediliyor.

Bessent'in Hazine Bakanı olmaması halinde Ulusal Ekonomi Konseyi başkanlığına aday olabileceği konuşuluyor.