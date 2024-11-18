Amerikan Hazinesi'nin başına kim geçecek? Trump'ın masasında 3 isim var
ABD'nin seçilmiş başkanı Donal Trump'ın kabinesine ilişkin isimler netleşmeye başladı. Trump'ın radikal isimlerden oluşan kabinesinde en çok merak edilen koltuklar arasında Hazine Bakanlığı yer alıyor. Henüz ABD Hazinesi'nin başına geçecek isim belli değil. Howard Lutnick'in Ticaret Bakanı olarak açıklanmasının ardından aday sayısı 3'e indi. Trump'ın statükoyu altüst edecek bir isim arayışında olduğu belirtilirken, kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor. İşte ABD'nin yeni başkanının masasındaki isimler...
Donal Trump, ikinci dönemi için kabine çalışmalarını hızlandırdı. Bazı bakanlıklar ile bürokrasinin kritik koltuklarının sahipleri açıklandı. Söz konusu isimlere ilişkin yorumlarda, ABD tarihinin en radikal kabinesi olacağı belirtiliyor.