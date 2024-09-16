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Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor

Antalya'da 800 ve 1200 yaşlarındaki iki zeytin ağacının 70 kilo rekolte vermesi bekleniyor. Kuraklık nedeniyle geçen yıl ağaçlardan 25'er kilo ürün alınabilmişti.

Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor - 1

Antalya'da geçen yıl kuraklık nedeniyle 25'er kilo ürün alınabilen 800 ve 1200 yaşlarındaki iki zeytin ağacının, bu yıl toplamda 70 kilo zeytin vermesi bekleniyor.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 2015 yılında özel yöntemle köklenerek Zeytinpark'a naklettiği iki ağaç da iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın etkisi altında.

NTVPARA HABERLERİ

Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor - 2

HASAT SÜRESİ UZADI

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı temizleyen Zeytinpark'ta hasadın başlaması önceki yıllara göre 1 ay uzadı.

Bu yıl hasat için hazırlıkların yapıldığı kent genelinde geçen yıla göre rekolte yüz güldürüyor.

Geçen yıl 50'şer kilo meyve vermesi beklenen asırlık ağaçlar, kuraklık nedeniyle 25'er kilo zeytin vermişti. Bu yıl her iki ağaçtan 35'er kilo ürün bekleniyor.

Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor - 3

ASIRLIK AĞACIN MEYVESİ AYRI TUTULUYOR

Kentte zeytin hasadının ekim sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi genel hasattan ayrı tutuluyor. Hem meyvesi hem de o meyvelerden elde edilen zeytinyağı açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Her yıl asırlık zeytin ağaçlarının ürünlerine ilgi bir kat daha artıyor.

Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor - 4

REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

ATB Başkanı Ali Çandır, zeytinden bu yıl yüzde 55 daha fazla ürün almayı beklediklerini söyledi. Çandır, “Kent genelinde yaklaşık 55 bin ton zeytin bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 55'lik artış olacak. Antalya'nın kapasitesi aslında 100 bin tonun üzerinde. Genel olarak rekoltemiz yarı yarıya düştü, ama geçen yıla göre artış var. Geçen yıl 6 bin ton yağ üretimi yaptık. Bu yıl 10 bin ton yağ üretimi bekliyoruz" dedi.

Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor - 5

Çandır, hem kuraklık hem de bazı zararlılar nedeniyle üretimde her geçen yıl öncekine göre farklılıklar yaşadıklarını söyledi. Zeytin ve yağ fiyatının geçen yıl dünya genelindeki sorun nedeniyle 9,5 euroya çıktığını belirten Çandır, “Üretimde sıkıntımız var. Şu an uluslararası alanda yağın fiyatı 7,5 avro düzeyinde. Fiyatların geçen yılki gibi yüksek olmayacağını bekliyoruz" diye konuştu.

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