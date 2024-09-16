Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor

HASAT SÜRESİ UZADI

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı temizleyen Zeytinpark'ta hasadın başlaması önceki yıllara göre 1 ay uzadı.



Bu yıl hasat için hazırlıkların yapıldığı kent genelinde geçen yıla göre rekolte yüz güldürüyor.

Geçen yıl 50'şer kilo meyve vermesi beklenen asırlık ağaçlar, kuraklık nedeniyle 25'er kilo zeytin vermişti. Bu yıl her iki ağaçtan 35'er kilo ürün bekleniyor.