Anıt zeytin ağaçlarından 70 kilo rekolte bekleniyor
Antalya'da 800 ve 1200 yaşlarındaki iki zeytin ağacının 70 kilo rekolte vermesi bekleniyor. Kuraklık nedeniyle geçen yıl ağaçlardan 25'er kilo ürün alınabilmişti.
Antalya'da geçen yıl kuraklık nedeniyle 25'er kilo ürün alınabilen 800 ve 1200 yaşlarındaki iki zeytin ağacının, bu yıl toplamda 70 kilo zeytin vermesi bekleniyor.
Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 2015 yılında özel yöntemle köklenerek Zeytinpark'a naklettiği iki ağaç da iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın etkisi altında.