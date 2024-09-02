Antalya'da turist akınında yüzde 8 artış
Antalya'ya 2024 yılının ilk 8 ayında gelen 11 milyon 731 bin 937 turist geldi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 arttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamaya göre 2024 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ağırlayan Antalya, yeni bir rekora imza attı.
İlk 8 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 oldu. 8 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 641 bin 849 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, ilk sıradaki yerini korudu.