Antalya'da turist akınında yüzde 8 artış

AĞUSTOSTA ZİYARETÇİ REKORU

Antalya, ağustos ayında da ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Antalya'ya geçen ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artarak 2 milyon 673 bin 736 oldu.

Yeni bir rekora imza atılan ağustos ayında, Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçen yıl olduğu gibi 601 bin 533 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya 465 bin 72 ziyaretçi ile 2'nci, İngiltere 235 bin 641 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. Polonya, Romanya, Kazakistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Ukrayna ise İngiltere’nin ardından sırasıyla Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler oldu.