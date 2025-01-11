Antalya’da 15 günlük tatil hareketliliği başladı

TURİZMCİLERİN HEDEFİ REKOR KIRMAK

Bu yıl 18 milyondan fazla turisti ağırlayarak yeni bir rekor kırmak istediklerini dile getiren Kavaloğlu, kentte turist hareketliliğinin, yaz sezonu kadar olmasa da sürdüğünü belirtti.

Özellikle spor ve kongre turizminde misafirler ağırladıklarını aktaran Kavaloğlu, “Sömestir tatili yaklaştı. Bu dönemde daha çok kayak otelleri tercih ediliyor ama iklim şartları Antalya’da çok güzel gidiyor. Otellerimizin yaptığı hazırlıklar var, öğrenci kampları, tatili iyi değerlendirme etkinlikleri gibi. Rezervasyonlar iyi, sömestir tatilinde de Antalya’da bir yoğunluk yaşanacak gibi gözüküyor.” diye konuştu.