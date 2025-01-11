Antalya’da 15 günlük tatil hareketliliği başladı
Kış sezonunda Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yabancı turist ağırlamaya devam eden Antalya’da, 15 günlük yarı yıl tatili için yerli turist rezervasyonları da hareketlendi. Bölgedeki otellerde yüzde 90 doluluk beklentisi var. Turizmciler ise 2025’ten ümitli... 2024’ü rekorla kapatan sektör, yeni yılda 18 milyon ziyaretçi sayısının üzerine çıkarak rekor kırmak istiyor.
Geçen yıl 17 milyonun üzerinde tatilciyi konuk eden Antalya’da, 2025 hareketli başladı.Kent, bu yıl 20-31 Ocak tarihlerinde yapılacak yarı yıl tatilini sahil kenarında geçirmek isteyen tatilcilerin rotasında yer alıyor.