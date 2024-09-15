Antalya’da sezon bitmedi: Otellerdeki doluluk oranları temmuz seviyesinde

Bu yıl güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Saatçioğlu, şunları kaydetti:

“Eylül ayının ortalarında olmamıza rağmen otel doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde devam ediyor. Temmuz-ağustostaki gibi doluluk yaşıyoruz. Rezervasyonlara göre doluluklar ekim ayında da bu şekilde devam edecek gözüküyor. Bir taraftan 2025 erken rezervasyonları da devam ediyor. Erken rezervasyon hem iç hem yurt dışında çok ciddi avantaj sağlıyor. Tarih ilerledikçe erken rezervasyon indirimleri azalıyor.”