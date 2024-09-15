Antalya’da sezon bitmedi: Otellerdeki doluluk oranları temmuz seviyesinde
Yaz mevsiminin sonuna gelindi ancak Antalya’da sezon henüz bitmiş değil. Turizm sektörü temsilcileri, otellerdeki doluluk oranlarının temmuz ve ağustosa yakın olduğunu söyledi. Otelciler, sezonun kasım ayına kadar sürmesini bekliyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya’daki otellerin doluluk oranlarının eylülde de yüksek olduğunu belirterek, “Temmuz-ağustostaki gibi doluluk yaşıyoruz.” dedi.