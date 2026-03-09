APP plaka tartışması: İnternette satışı sürüyor, sahteciler yeni yöntemler peşinde
09.03.2026 09:04
Son Güncelleme: 09.03.2026 09:37
Burak Taşçı
Milyonlarca APP plakalı araç sahibi 140 bin liraya varan cezalarla karşılaşmamak için devletin verdiği plakaları almaya çalışıyor. Uzun prosedürlerle uğraşmak istemeyen araç sahipleri sahte plaka üretenlerin ağına düşüyor.
APP plakalara ilişkin tartışmalar devam ederken, yasa dışı, merdivenaltı yerlerde üretim yapan ve e-ticaret siteleri üzerinden satış yapanlar ilanlarını kaldırmadı.
800-1250 lira arasındaki fiyatlara APP ve normal plaka karakterlerinde satışlar devam ediyor.
APP plaka satışları durunca, yine sahte ancak orijinal karakterlerle basılmış plakalar piyasaya sürüldü.
"BEKLEME YAPMADAN ALIN" DİYORLAR
APP plakası olan ve elinde orijinal plakası da bulunmayan araç sahipleri uzun prosedürlerle karşılaşmamak için sahte plakacıların ürettiği orijinal karakterli plakaları almaya devam ediyor. Prosedür ve sıra beklemeden hemen satış yaptıklarını iddia ediyorlar. Tamamen yasa dışı olan bu işlem nedeniyle ceza kesilebiliyor.
TAMAMEN YASA DIŞI
Darphane'nin mührünün sahtesini yaparak plaka basan özel kuruluşlar suç işliyor ve bu plakaları satın alanlar da suça aracılık ediyor. Damgayı da "Cemiyet baskılı" diye inandırmaya çalışıyorlar.
Darphane, Plaka Damgasını (Araç Plaka Damgası) 2026 yılında 16 bin liradan satıyor. Bu damgayı sadece Şoförler Odaları'nın ilgili plaka basım atölyeleri için satışı yapılıyor.
APP plaka ya da orijinal karakterlerle satış yapan ve sözde "Cemiyet mührü" bulunduğunu iddia eden satıcılardan Resmi Mühür Beratı ve Teslim Alma Belgesi'ni talep edin.
DENETİM YAPILMAMIŞTI
Sahte plakacılar uzun yıllardır bu işi göz önünde yapıyor. Bu kişiler yasa dışı yollardan zengin olurken, plakaları alan kişiler de sahte plakaları değiştirmek için uğraşıyor.
OTORİTELER ANINDA TESPİT EDEBİLİR
E-ticaret sitelerinde her vatandaşın ulaştığı APP plaka ve orijinal karakterdeki plakaları basan kişileri bulmak çok kolay. Arama motoruna APP plaka yazınca satış yapan kişilerin ilanları ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri harekete geçerek düzenlenecek operasyonla sahtekar plakacıları anında tespit edip yakalayabilir. Böylece emniyet personelini denetime zorlayan APP plaka konusu da tamamen kapanmış olur.