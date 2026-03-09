Darphane'nin mührünün sahtesini yaparak plaka basan özel kuruluşlar suç işliyor ve bu plakaları satın alanlar da suça aracılık ediyor. Damgayı da "Cemiyet baskılı" diye inandırmaya çalışıyorlar.

Darphane, Plaka Damgasını (Araç Plaka Damgası) 2026 yılında 16 bin liradan satıyor. Bu damgayı sadece Şoförler Odaları'nın ilgili plaka basım atölyeleri için satışı yapılıyor.

APP plaka ya da orijinal karakterlerle satış yapan ve sözde "Cemiyet mührü" bulunduğunu iddia eden satıcılardan Resmi Mühür Beratı ve Teslim Alma Belgesi'ni talep edin.