Araç muayene ücretleri 2026: Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve motosiklet muayene ücretleri ne kadar oldu?

Araç muayene ücretlerinin ne kadar olduğu, 2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor. Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak yükseldi. 2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet ve motosiklet sürücüleri ne kadar ücret ödeyecek?