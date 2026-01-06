Araç muayene ücretleri 2026: Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve motosiklet muayene ücretleri ne kadar oldu?
06.01.2026 10:46
NTV - Haber Merkezi
Araç muayene ücretlerinin ne kadar olduğu, 2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca sürücü tarafından araştırılıyor. Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak yükseldi. 2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet ve motosiklet sürücüleri ne kadar ücret ödeyecek?
2026 yılı ocak ayı itibarıyla araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Araç muayene ve yola elverişlilik muayene ücretleri, araç gruplarına göre belirleniyor. İşte 2026 yılı itibarıyla araç gruplarına göre ödenecek yeni muayene ücretleri.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR OLDU?
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
Araç grubuna göre 2026'da uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:
OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKER TÜRÜ ARAÇLAR
Araç muayenesi: 4 bin 446 TL
Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557,50 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL
OTOMOBİL, MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR
Araç muayenesi: 3 bin 288 TL
Yola elverişlilik muayenesi: Bin 644 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL
TRAKTÖR, MOTOSİKLER VE MOTORLU BİSİKLETLER
Araç muayenesi: Bin 674 TL
MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI ARTTI
Araç muayenesini yaptırmadan trafiğe çıktığı tespit edilen sürücülere uygulanacak idari para cezası, 2 bin 167 TL’den 2 bin 719 TL’ye yükseltildi.