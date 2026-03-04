Araç sahibi herkes merak ediyor. Akaryakıt zammında eşel mobilde ne kadar limit var? İşte tüm tutarlar

Benzinde 14,8277 lira, motorinde 13,9006 lira, LPG (Propan) 11,3830 lira ÖTV bulunuyor. Eşel mobil sistemine geçilmesi durumunda bu tutarlar kadar akaryakıta gelecek zam devlet tarafından karşılanmış olacak. Başka bir deyişle zam tutarı kadar Özel Tüketim Vergisi'nden vazgeçilecek. ÖTV tavanına erişildiğinde ise mecburi olarak zamlar akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak. Örnek vermek gerekirse benzindeki ÖTV 14,8277 lira ve gelen toplam zamlar 15 lira olduğunu varsayarsak benzine 18 kuruşa yakın zam gelecek.

Devlet burada sadece ÖTV değil, Katma Değer Vergisi'nden de vazgeçmiş olacak. Tahsil edemediği ÖTV'nin KDV'si de gerileyeceği için devletin vergi kaybı artmış olacak.