Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu

Trafik kazaları hayatın bir gerçeği olarak önümüze çıkıyor. Dikkat dağınıklığı, yorgunluk gibi sebeplerle oluşan trafik kazaları neticesinde maddi ve manevi hasarlar ortaya çıkıyor.



Kaza sonrasında yapılacak işlemler sırasıyla tutanak tutma, gerekli belgeleri toplama, kaza fotoğraflarını çekme, ölüm ya da yaralanmalı değilse toplanan belgeleri onarımın yapılacağı yere teslimi, eksper ataması, tramer sonucunun çıkması ve tamirat işlemlerin başlayıp aracın teslim edilmesiyle bitiyor.



Kazanın ortaya çıkardığı hasara göre süreç uzuyor ve araç ağır hasar alırsa perte ayrılıyor ve sahibine yasal tutardaki ödemesi yapılıyor.