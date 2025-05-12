Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu

Her gün yaşanan binlerce trafik kazası sonrası kimin kusurlu kimin kusursuz olduğu sorgulanıyor. Senaryolar belirlendi, işte tüm ihtimaller...

Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 1

Trafik kazaları hayatın bir gerçeği olarak önümüze çıkıyor. Dikkat dağınıklığı, yorgunluk gibi sebeplerle oluşan trafik kazaları neticesinde maddi ve manevi hasarlar ortaya çıkıyor.

Kaza sonrasında yapılacak işlemler sırasıyla tutanak tutma, gerekli belgeleri toplama, kaza fotoğraflarını çekme, ölüm ya da yaralanmalı değilse toplanan belgeleri onarımın yapılacağı yere teslimi, eksper ataması, tramer sonucunun çıkması ve tamirat işlemlerin başlayıp aracın teslim edilmesiyle bitiyor.

Kazanın ortaya çıkardığı hasara göre süreç uzuyor ve araç ağır hasar alırsa perte ayrılıyor ve sahibine yasal tutardaki ödemesi yapılıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 2

HAKLI VE HAKSIZ AYRIMINI TRAMER BELİRLİYOR

Trafik kazasında kusur oranlarını tramer belirliyor. Tutanaktaki kroki çizimleri burada büyük önem arz ediyor. Tutanakta yazılı olarak belirtilen "suçluyum, hatalıyım, araca vurdum, araca hasar verdim" gibi beyanlar karar için etkili olmuyor.

Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 3

KAZA SENARYOLARI BELLİ

Nasıl bir kaza yapılacağına dair tüm senaryolar Sigorta Bilgi Merkezi'nde bulunuyor. Kaza senaryolarına ilişkin kusur oranları da yıllar önceden belirlenmiş ve uygulanmaya devam ediyor.

İşte tüm araç sahiplerini ilgilendiren kazalar, senaryolar ve kusur oranları

Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 4
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 5
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 6
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 7
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 8
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 9
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 10
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 11
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 12
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 13
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 14
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 15
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 16
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 17
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 18
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 19
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 20
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 21
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 22
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 23
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 24
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 25
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 26
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 27
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 28
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 29
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 30
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 31
Araç sahipleri dikkat... "Başıma gelmez" demeyin... 46 farklı kaza senaryosu belli oldu - 32
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