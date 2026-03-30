Araç sahipleri dikkat, polis isterse ceza yazabilecek, bunları acilen aracınıza koyun

Yeni nesil araçlarda yedek lastik bulunmuyor. Bu nedenle araçlara bayi çıkışında kriko ve bijon anahtarı da konmuyor. Bu nedenle sıfır ya da ikinci el araç alımında aracınızda teçhizat eksikliği varsa kendi menfaatiniz için de bu teçhizatları bulundurmanız gerekiyor. Aksi halde lastik patlaması gibi küçük bir olayda lastikçiye erişiminiz olmayacağı için uzun süre yolda kalabilirsiniz.