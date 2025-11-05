Araç sahiplerinin hepsini ilgilendiriyor. 15 bin lirası olmayan kontak çeviremeyecek

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 644 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 114 bin 526 lira, en düşük 19 bin 88 lira, İzmir'de en yüksek 111 bin 190 lira, en düşük de 18 bin 532 lira olarak belirlendi.