Aracını başkasına kullandırana 198 bin 180 lira ceza kesilecek

2021 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Emniyet Müdürlükleri arasında kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince yapılan trafik kontrollerinde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde, şoförün SGK'lı olup olmadığı sorgulanıyor.

Eğer şoförün SGK'sı yoksa konu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiriliyor ve şirkete de kayıt dışı işçi çalıştırdığı için idari para cezası uygulanıyor.