Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, ocak ayı kira artış oranı, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Ocak ayında kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 1

Aralık ayı enflasyonu ve 12 aylık TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren aralık kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

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Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 2

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olarak açıklandı.

Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 3

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı) - 4

6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

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