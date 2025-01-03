Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı)

Aralık ayı enflasyonu ve 12 aylık TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren aralık kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?