Aralık ayı enflasyon verileri belli oldu: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2024 TÜİK aralık ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, ocak ayı kira artış oranı, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Ocak ayında kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Aralık ayı enflasyonu ve 12 aylık TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren aralık kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?