Aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 aralık ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Kasım ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, güncel TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?