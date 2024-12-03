Aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 aralık ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Aralık ayı kira artış oranı, kasım ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti ve aralık ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar güncel on iki aylık TÜFE rakamları üzerinden mal sahiplerine zam yapacak. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor.