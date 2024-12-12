Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı

İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile imar transferi genel kullanıma yayılacak. Kamu hizmet alanlarında kalan arsalarda inşaat hakkı başka bir alanda kullanılabilecek. İmar hakkı transferinde metrekare değil, ekonomik değer belirleyici olacak.

Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı - 1

Yapı denetimi, imar hakkı aktarımı ve kentsel dönüşüm ile ilgili düzenlemeler de içeren köy kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa yayımlandı.

Düzenleme kapsamında daha önce imar planlarına not düşülerek yapılabilen imar hakkı aktarımı genel kullanıma yayılacak.

NTVPARA HABERLERİ

Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı - 2

Yasayla, imar kanununa "imar hakkı aktarımı" tanımı; "1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğu, arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış ya da yapılması mümkün olmayan alanlarda, parselin tamamının ya da bir kısmının umumi ve kamu hizmet alanlarında kalması sebebiyle, parsel üzerinde özel mülkiyete konu yapılaşma hakkının verilememesi durumunda, verilemeyen emsale esas inşaat hakkının başka parsel ya da parsellere imar planı kararı ile taşınması işlemidir" şeklinde eklendi.

Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı - 3

Bir parselin tamamı ya da bir kısmının umumi ve kamu hizmet alanlarında kalması sebebiyle yapılaşma hakkının verilememesi durumunda, verilemeyen emsale esas inşaat hakkı başka parsel ya da parsellere taşınabilecek.

Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı - 4

Vatandaşa ait olan bir arsanın okul, yol, hastane gibi kamu hizmet alanlarında kalması halinde söz konusu parseldeki inşaat hakkı başka bir alanda kullanılabilecek.

Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı - 5

Kamu iadesi, arsa sahibine kendisine ait başka bir imar alanından yer gösterecek. İmar hakkı transferinde metrekare değil, ekonomik değer belirleyici olacak.

Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı - 6

İmar hakkı aktarımında alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 30'unu geçmemek üzere artırılabilecek.

Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı - 7

Arsanın değeri SPK lisanslı şirketler tarafından belirlenecek. Söz konusu değerleme sürecinde fark çıkarsa, bu fark kamu tarafından giderilecek.

Vatandaşa ait olan arazinin metrekaresi (değerinden dolayı) başka bir alanda daha düşük veya yüksek metrekareye karşılık gelebilecek. Bu noktada tercih hakkı sunulacak veya oluşacak fark giderilecek.

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