Arsası olup inşaat yapamayanlar dikkat! İmar transferinde yeni dönem başladı
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile imar transferi genel kullanıma yayılacak. Kamu hizmet alanlarında kalan arsalarda inşaat hakkı başka bir alanda kullanılabilecek. İmar hakkı transferinde metrekare değil, ekonomik değer belirleyici olacak.
Yapı denetimi, imar hakkı aktarımı ve kentsel dönüşüm ile ilgili düzenlemeler de içeren köy kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa yayımlandı.
Düzenleme kapsamında daha önce imar planlarına not düşülerek yapılabilen imar hakkı aktarımı genel kullanıma yayılacak.