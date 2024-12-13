Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı için geri sayım
Asgari ücret 2. toplantısı için geri sayım başladı. 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantıyı gerçekleştirecek ve işverenlerden sunulan teklif değerlendirilecek. Peki, 2025 asgari ücret zammı 2. toplantısı ne zaman?
2025 asgari ücret zammında 2. toplantısının ne zaman yapılacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan ve işçiler tarafından sorgulanıyor. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirleyecek. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman?