Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı için geri sayım

Asgari ücret 2. toplantısı için geri sayım başladı. 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantıyı gerçekleştirecek ve işverenlerden sunulan teklif değerlendirilecek. Peki, 2025 asgari ücret zammı 2. toplantısı ne zaman?

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı için geri sayım - 1

2025 asgari ücret zammında 2. toplantısının ne zaman yapılacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan ve işçiler tarafından sorgulanıyor. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirleyecek. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman?

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Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı için geri sayım - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Görüşlerimizi dile getirdik; Bakan Bey konuştu, TÜRK-İŞ olarak biz konuştuk. Asgari ücretle çalışan üyeler, sıkıntılarını dile getirdi. İkinci toplantı için ayın 16'sında bir araya geleceğiz" dedi.

Komisyon ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı için geri sayım - 3

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı için geri sayım - 4

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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