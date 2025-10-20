Asgari ücret 2026'da ne olacak? Kurul yarın toplanıyor
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, yarın toplanıyor. Kurul, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nu, yarın bir kez daha toplayacak.
Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.