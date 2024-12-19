Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları)
Asgari ücret zammı için kritik 3. toplantı tarihi milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyordu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 3. tarihi belli oldu. Şimdi tüm gözler 2025 asgari ücret zammının ne kadar, yüzde kaç olacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammının belirleneceği tarihi açıkladı. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları.
2025 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 3. toplantıya çevrildi. Yapılacak 3. toplantı ile işçi ve işveren temsilcileri arasındaki zam pazarlığının sona ermesi ve hükümete teklifin bildirilmesi bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?