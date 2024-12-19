Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları)

Asgari ücret zammı için kritik 3. toplantı tarihi milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyordu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 3. tarihi belli oldu. Şimdi tüm gözler 2025 asgari ücret zammının ne kadar, yüzde kaç olacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammının belirleneceği tarihi açıkladı. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 1

2025 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 3. toplantıya çevrildi. Yapılacak 3. toplantı ile işçi ve işveren temsilcileri arasındaki zam pazarlığının sona ermesi ve hükümete teklifin bildirilmesi bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

NTVPARA HABERLERİ

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 2

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 3

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Buna göre; Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 4

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 5

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 6

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 7

YÜZDE 20’LİK ZAMDA 20 BİN 402 LİRA

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 8

YÜZDE 25’LİK ZAMDA 21 BİN 252 LİRA

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 9

YÜZDE 30'LUK ZAMDA 22 BİN 102 LİRA

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 10

YÜZDE 35'LİK ZAMDA 22 BİN 952 LİRA

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2025 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? (Olası zam oranları) - 11

YÜZDE 40'LIK ZAMDA 23 BİN 802 LİRA

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