Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zam oranını ve yeni rakamı duyurdu. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinde de artışa gidildi. Zam açıklaması ardından asgari ücret desteğinde yeni tutar merak ediliyor. Peki, asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu?

Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinde 300 TL'lik bir artış yapıldı.

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Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı - 2

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı - 3

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği, 5510 sayılı Kanunun geçici 101’inci maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara verilmektedir.

Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı - 4

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı - 5

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.

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