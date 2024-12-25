Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zam oranını ve yeni rakamı duyurdu. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinde de artışa gidildi. Zam açıklaması ardından asgari ücret desteğinde yeni tutar merak ediliyor. Peki, asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinde 300 TL'lik bir artış yapıldı.