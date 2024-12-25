Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? Asgari ücret desteği zamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinde 300 TL'lik bir artış yapıldı.