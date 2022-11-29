Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler

Sözleşmeli personel kadroya nasıl geçecek?

Üç yılı doldurmuş olanlar hemen kadroya geçebilecekler. Buradan da 424 bin sözleşmeli personelin kadroya isteğe bağlı olarak geçici olacak. İsteyen kalabilir, isteyen kadrolarına geçebilecek. Henüz üç yılını tamamlamamış olan personel 3 yılı tamamladığında aday memur statüsüne geçecek. Zaten bu aday memurluk bütün memur kadrolarında uygulanan bir usül. Burada da temel eğitim ve stajlar tamamlanıyor.