Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler

Yıl sonuna yaklaşılırken çalışma hayatına ilişkin bazı önemli gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrette ilk toplantı perşembe günü yapılacak, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi önümüzdeki ay Meclis'e gelecek. Kamuda sözleşmeli personele bir kadro müjdesi geldi.
Bu üç kritik düzenlemeye ilişkin merak edilenleri Prof. Dr. Cem Kılıç NTV canlı yayınında değerlendirdi.
İşte asgari ücret, EYT ve sözleşmeli personelle ilgili son durum.
Genel olarak asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlaştırıyor. Aralık ayının ilk haftasında toplanır. İlk olarak TİSK ile sonra Türk-İş son olarak bakanlıkta yapılacak toplantıyla son bulur. Geçen sene bir ilk yaşadık, aralık ayının ilk haftasında asgari ücret açıklandı. Ben bu sene de oy birliği ile bir asgari ücret rakamının gerçekleşeceğini düşünüyorum.
Aslında kafalarda bence netleşti; özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Bundan sonra tamamen takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin beyanatları göreceğiz. Zaten bu düzenlemeyi yapacak olan bakanlık, aralık ayında gün yüzüne çıkacağını, daha sonra meclise sevk edeceğini söyledi.. Şurada da aralık ayına çok kısa süre kaldı.
Üç yılı doldurmuş olanlar hemen kadroya geçebilecekler. Buradan da 424 bin sözleşmeli personelin kadroya isteğe bağlı olarak geçici olacak. İsteyen kalabilir, isteyen kadrolarına geçebilecek. Henüz üç yılını tamamlamamış olan personel 3 yılı tamamladığında aday memur statüsüne geçecek. Zaten bu aday memurluk bütün memur kadrolarında uygulanan bir usül. Burada da temel eğitim ve stajlar tamamlanıyor.
Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, Meclis danışmanları, uzman er ve erbaşlar bu düzenlemenin dışında kaldılar.