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Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler

Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım sürüyor. Milyonları ilgilendiren bu üç kritik düzenlemeyle ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Cem Kılıç NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler - 1

Yıl sonuna yaklaşılırken çalışma hayatına ilişkin bazı önemli gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrette ilk toplantı perşembe günü yapılacak, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi önümüzdeki ay Meclis'e gelecek. Kamuda sözleşmeli personele bir kadro müjdesi geldi.

Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler - 2

Bu üç kritik düzenlemeye ilişkin merak edilenleri Prof. Dr. Cem Kılıç NTV canlı yayınında değerlendirdi.

İşte asgari ücret, EYT ve sözleşmeli personelle ilgili son durum.

Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler - 3

Asgari ücret zammı için süreç nasıl işleyecek?

Genel olarak asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlaştırıyor. Aralık ayının ilk haftasında toplanır. İlk olarak TİSK ile sonra Türk-İş son olarak bakanlıkta yapılacak toplantıyla son bulur. Geçen sene bir ilk yaşadık, aralık ayının ilk haftasında asgari ücret açıklandı. Ben bu sene de oy birliği ile bir asgari ücret rakamının gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler - 4

EYT'de ayrıntılar ne zaman kesinleşecek?

Aslında kafalarda bence netleşti; özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Bundan sonra tamamen takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin beyanatları göreceğiz. Zaten bu düzenlemeyi yapacak olan bakanlık, aralık ayında gün yüzüne çıkacağını, daha sonra meclise sevk edeceğini söyledi.. Şurada da aralık ayına çok kısa süre kaldı.

Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler - 5

Sözleşmeli personel kadroya nasıl geçecek?

Üç yılı doldurmuş olanlar hemen kadroya geçebilecekler. Buradan da 424 bin sözleşmeli personelin kadroya isteğe bağlı olarak geçici olacak. İsteyen kalabilir, isteyen kadrolarına geçebilecek. Henüz üç yılını tamamlamamış olan personel 3 yılı tamamladığında aday memur statüsüne geçecek. Zaten bu aday memurluk bütün memur kadrolarında uygulanan bir usül. Burada da temel eğitim ve stajlar tamamlanıyor.

Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personel... Üç kritik düzenlemede merak edilenler - 6

Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, Meclis danışmanları, uzman er ve erbaşlar bu düzenlemenin dışında kaldılar.

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