Asgari ücrette konuşulan rakamlar: Kritik toplantı için geri sayım başladı
Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşırken, ücretlerin belirlenmesinde "hedef enflasyon" tartışmaları devam ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.” dedi. Muhafelet partileri de beklentilerini açıkladı. Ücretlerin belirlenmesinden hangi verinin dikkate alınacağı henüz bilinmiyor, ancak farklı senaryolar üzerinde durulmaya başlandı. Yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar...
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşıyor.
Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.