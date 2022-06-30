Asgari ücret kaç lira olacak? Asgari ücret bugün netleşecek mi? İkinci toplantı başladı

Haberler - İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 30.06.2022 - 15:55
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için yaptığı ikinci toplantı başladı.
Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda yarın açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.
Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere dün ilk toplantısını yapmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.
İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.
Asgari ücretli için işverenin ödediği SGK primi 750 lira tutarında.
İşveren, bunun yarısının devlet tarafından karşılanması; kalan yarısının da maaşa yansıtılması halinde asgari ücretin net 5 bin 375 liraya çıkacağı yönünde bir hesabı masaya getirmiş durumda.
Eğer bu teklif kabul edilirse asgari ücrette yüzde 24 oranında bir artış gerçekleşmiş olacak. İşçi tarafı da dün gerçekleştirilen toplantı öncesinde kırmızı çizgilerinin 5 bin 500 lira olduğunu ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" dedi.
Ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını belirten TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır" diye konuştu.
Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da, "Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması" diye konuştu.
Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.
Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.
Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.
Asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor.
Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.
Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor. Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak.
Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak.
Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ % 14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Brüt asgari ücret: 5004,00
SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62
İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08
İşverene toplam maliyet: 5.879,70
KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62
Brüt asgari ücret: 6.310,04
SGK primi % 14: 883,41
İşsizlik sig. primi % 1: 63,10
Kesintiler toplamı: 946,51
Net asgari ücret: 5.363,53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücrette temmuz artışı için talimat verdiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti.