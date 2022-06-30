Asgari ücret kaç lira olacak? Asgari ücret bugün netleşecek mi? İkinci toplantı bugün

NİHAİ RAKAMI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK (ASGARİ ÜCRETTE KİM, NE TALEP EDİYOR?)

İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

Asgari ücretli için işverenin ödediği SGK primi 750 lira tutarında.

İşveren, bunun yarısının devlet tarafından karşılanması; kalan yarısının da maaşa yansıtılması halinde asgari ücretin net 5 bin 375 liraya çıkacağı yönünde bir hesabı masaya getirmiş durumda.



Eğer bu teklif kabul edilirse asgari ücrette yüzde 24 oranında bir artış gerçekleşmiş olacak.



İşçi tarafı da dün gerçekleştirilen toplantı öncesinde kırmızı çizgilerinin 5 bin 500 lira olduğunu ifade etti.

1 Temmuz'dan itibaren maaşlarda yeni zammın geçerli olması için yönetmelik değişikliği yapılacak.

Asgari ücrette 2022'nin ikinci düzenlemesine ilişkin karar sonrası yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.