Asgari ücret kaç lira olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz'da maaşlara zam olacak mı?

PRİM DÜZENLEMESİ ÖNE ÇIKIYOR

Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor.



Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.

Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.