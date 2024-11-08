Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman?
Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman?
Asgari ücret, 2024 ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmamıştı. Asgari ücret zammına ilişkin milyonlarca çalışan ve işverenlerin beklediği toplantılara az bir zaman kaldı. 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı, toplamda yüzde kaç oranında zam geleceği merakla bekleniyor. İşte, 2025 asgari ücret zammında son bilgiler...