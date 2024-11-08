Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman?

Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman? - 1

Asgari ücret, 2024 ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmamıştı. Asgari ücret zammına ilişkin milyonlarca çalışan ve işverenlerin beklediği toplantılara az bir zaman kaldı. 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı, toplamda yüzde kaç oranında zam geleceği merakla bekleniyor. İşte, 2025 asgari ücret zammında son bilgiler...

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Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman? - 2

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu.

Yeni asgari ücret zammı öncesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Bakan Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti.

Bloomberg'in haberine göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan'a katıldığı bir yatırımcı toplantısında asgari ücret soruldu.

Karahan, yüzde 25 civarındaki bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman? - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi

İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş’in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman? - 4

KOMİSYON TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı ne zaman? - 5

ASGARİ ÜCRET ZAM OLASILIKLARI

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 25 hedefi oranında artış yapıldığında 21 bin 252 lirayı bulacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

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