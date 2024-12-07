Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 zammı için toplanacak
Milyonlrın beklediği asgari ücret zammı için takvim işlemeye başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları için bir araya gelecek. Komisyonunun toplantılarını tamamlaması ardından "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı ne zaman yapılacak?
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkileyecek.