Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 zammı için toplanacak

Milyonlrın beklediği asgari ücret zammı için takvim işlemeye başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları için bir araya gelecek. Komisyonunun toplantılarını tamamlaması ardından "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 zammı için toplanacak - 1

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkileyecek.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 zammı için toplanacak - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.


Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 zammı için toplanacak - 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 zammı için toplanacak - 4

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 zammı için toplanacak - 5

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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