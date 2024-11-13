Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama (Asgari ücret için konuşulan rakamlar)
Milyonlarca çalışan ücretlere yapılacak zam oranına odaklandı. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşırken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.” dedi. Öte yandan TCMB, yıl sonu enflasyon beklentisini 6 puan yükselterek yüzde 44'e çıkardı. Bu güncelleme ile birlikte ücret zamlarına ilişkin tahminler de değişmeye başladı. İşte yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar ve zam senaryoları...
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşıyor.
Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.