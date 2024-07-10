Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2024 asgari ücret zammında son durum
Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Bu gelişmenin ardından asgari ücrete yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklamanın ardından bedelli askerlikten, kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde değişim yaşandı. Öte yandan merak edilen bir diğer husus ise asgari ücretin durumu. İşte, 2024 asgari ücret ek zammında son gelişmeler...