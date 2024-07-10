Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2024 asgari ücret zammında son durum

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu husustaki son konuşmasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.



Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.





