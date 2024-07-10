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Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2024 asgari ücret zammında son durum

Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Bu gelişmenin ardından asgari ücrete yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı?

Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2024 asgari ücret zammında son durum - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklamanın ardından bedelli askerlikten, kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde değişim yaşandı. Öte yandan merak edilen bir diğer husus ise asgari ücretin durumu. İşte, 2024 asgari ücret ek zammında son gelişmeler...

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Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2024 asgari ücret zammında son durum - 2

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu husustaki son konuşmasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.


Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2024 asgari ücret zammında son durum - 3

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirmişti.

Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2024 asgari ücret zammında son durum - 4

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?



Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, bu yılın Aralık ayında toplanmaya başlaması bekleniyor.

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