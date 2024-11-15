Asgari ücret pazarlığında geri sayım: Bakan Işıkhan'dan açıklama (Yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar...)
Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak. Çalışma Bakanı Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz." dedi. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşırken, ücretlerin belirlenmesinde "hedef enflasyon" tartışmaları devam ediyor. Muhafelet partileri de beklentilerini açıkladı. Ücretlerin belirlenmesinde hangi verinin dikkate alınacağı henüz bilinmiyor, ancak farklı senaryolar üzerinde durulmaya başlandı. Yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar...
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşıyor.
Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.